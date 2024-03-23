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إربد: تبرعات غزة تتقدم على الموائد الجماعية ودعوات الإفطار

3/23/2024 11:48:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - تضامنا مع ما يتعرض له الأهل في فلسطين عموما، وقطاع غزة بشكل خاص، بادر العديد من المواطنين والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال إلى تقليص موائد الإفطار الجماعية لهذا العام، مقابل التبرع بوجبات الطعام والمواد التموينية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وحسب مواطنين فإن الأحداث في القطاع كانت السبب وراء تقليص موائد الإفطار الجماعية عما كانت عليه في السنوات الماضية.
وكانت الأسر في إربد، سابقا، تقوم خلال شهر رمضان بتأمين كافة احتياجاتها وبما يزيد عليها أحيانا نظرا لطبيعة الاستهلاك في الشهر الفضيل، لكن في الظروف الاقتصادية الحالية وأحداث غزة، اضطر الكثير من الأسر إلى التقنين والترشيد في الاستهلاك، وأصبحت الأسر تشتري احتياجاتها يوما بيوم.
وفي هذا الصدد، يقول أحمد الشياب إن الجمعيات الخيرية والعديد من المؤسسات كانت كل عام تقيم موائد الإفطار لمنتسبيها والمواطنين، إلا أن هذا العام مختلف عن السنوات الماضية تضامنا مع الأهل في قطاع غزة، مؤكدا أن العديد منهم فضل إلغاء تلك الدعوات والتبرع بقيمتها لصالح الأهل في قطاع غزة.
ويضيف الشياب أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن في إربد دفعته أيضا إلى التقشف في شراء المواد غير الأساسية، كما قلص دعوات الضيوف لموائد الإفطار في منازلهم، في ظل ارتفاع الأسعار واقتصارها على نطاق محدود يشمل الأهل والأقرباء.
ويشير إلى أنه كان في سنوات ماضية يقيم موائد إفطار في منزله أكثر من 7 مرات للأقرباء والأصدقاء، لكنه في هذا العام اضطر لتقليص الدعوات إلى مرتين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك أحداث غزة.
كما ألغى العديد من النقابات المهنية والمؤسسات موائدها الرمضانية لمنتسبيها، واستعاضت عنها بحملة تبرعات سواء كانت نقدية أو عينية لصالح الأهل في قطاع غزة.
وبالرغم من انخفاض أسعار الدجاج في أسواق إربد مقارنة برمضان الماضي، إلا أن الإقبال على الشراء ما زال متدنيا في ظل الظروف الاقتصادية وعدم قدرة المواطن على إقامة موائد الإفطار كما كان عليه الحال في السابق.
وبين مجموعة من أقفاص الدجاج، يجلس الخمسيني سامي، بانتظار أن يدخل الزبائن إلى محله، مشيرا إلى أنه أمضى أمس أكثر من ساعتين، ولم يدخل على المحل زبون واحد بالرغم من انخفاض أسعار الدجاج ووصوله إلى دينار ونصف، بعدما كان في بداية رمضان دينارا و70 قرشا للكيلوغرام الواحد.
ويضيف أنه، رغم انخفاض الأسعار، إلا أن المواطنين لا يملكون المال الكافي للشراء، لافتا إلى أنه في السنوات الماضية كان هناك إقبال طوال شهر رمضان على شراء الدجاج كوجبة أساسية على موائد الإفطار، إلا أن هذا العام مختلف ويقوم المواطن بشراء دجاجة واحدة فقط.
واختفت من شوارع إربد الخيم الرمضانية التي كانت تقيمها الجمعيات الخيرية، فيما شهدت حركة المطاعم حالة ركود بعد أن عزف المواطنون عن إقامة موائد الإفطار فيها حيث كانت تشهد في سنوات سابقة حركة نشطة وتزاحما على الحجز.
ووصف رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة حالة الأسواق التجارية بـ"المأساوية" في ظل ضعف إقبال المواطنين على الشراء سواء من المواد التموينية أو الملابس، عازيا السبب إلى ضعف القدرة الشرائية، وإلى الأحداث في قطاع غزة.
وأضاف الشوحة أن العديد من الشركات والمؤسسات التي كانت تقيم مآدب الإفطار امتنعت عن ذلك مقابل تنظيم حملات تبرع لصالح الأهل في قطاع غزة، ما قلص من عمليات الشراء وأحدث ركودا في الأسواق.
وقال إن جائحة كورونا أضعفت الاقتصاد والدخل الشهري للمواطن، والبعض خسر دخله، خصوصا من يعمل في القطاع الخاص، وبعدها جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما تسبب بارتفاع بعض الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن.
ولفت إلى أن الأحداث في قطاع غزة عمقت الركود في الأسواق وأصبح هناك ضعف على الشراء، لافتا إلى أن الأسواق كانت تنتعش في المواسم السابقة على عكس وضعها في هذا العام.
وأشار إلى أن المطاعم التي كانت تقيم موائد الإفطار للمواطنين والمؤسسات تراجع الإقبال عليها بنسبة 60 %، مؤكدا أن المواطن بات مجبراً على ترشيد الإنفاق، وأصبحت هناك عوامل تجبره على تغيير نمطه الاستهلاكي.
وقال الشوحة إن تراجع الدخل وعدم رفع الرواتب شكلا ضغطا على ميزانية الأسرة وتراجعا في الإنفاق، وبالتالي أصبحت الأسواق تعاني من قلة مرتاديها.
وأوضح أن عدم قيام البنوك بتأجيل القروض لهذا الشهر سيؤدي إلى مزيد من الركود، مبينا أن تشدد تلك البنوك في منح قروض للمواطنين أسهم بدوره في تدني القدرة الشرائية للمواطن.

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