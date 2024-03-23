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الرابطة تنقل الوحدة والأهلي إلى جدة

3/23/2024 11:46:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نقلت رابطة دوري المحترفين السعودي، مواجهة الوحدة والأهلي، المقرر إقامتها في الـ5 من أبريل المقبل، من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل لرياضية بجدة،
وكان الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الوحدة لنقل المباراة إلى جدة، وبناء على ذلك، أعلنت الرابطة موافقة إدارة الوحدة على الطلب، وبالتالي تم نقل المباراة إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وقررت الرابطة تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة 30 من الدوري، بعد الإعلان عن جدول لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقرر إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الملك، بين الاتحاد والهلال في الـ30 من أبريل، ثم مواجهة النصر والخليج في الأول من مايو المقبل.
وبالتالي سيتم إقامة مباراة أبها والاتحاد ولقاء الاتفاق والفيحاء في الـ3 من مايو، وتلعب مباراة الطائي والخليج، ومواجهة النصر والوحدة في الـ4 مايو.

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