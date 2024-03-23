الرابطة تنقل الوحدة والأهلي إلى جدة

(MENAFN
- Al Watan) نقلت رابطة دوري المحترفين السعودي، مواجهة الوحدة والأهلي، المقرر إقامتها في الـ5 من أبريل المقبل، من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل لرياضية بجدة،
وكان الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الوحدة لنقل المباراة إلى جدة، وبناء على ذلك، أعلنت الرابطة موافقة إدارة الوحدة على الطلب، وبالتالي تم نقل المباراة إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وقررت الرابطة تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة 30 من الدوري، بعد الإعلان عن جدول لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقرر إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الملك، بين الاتحاد والهلال في الـ30 من أبريل، ثم مواجهة النصر والخليج في الأول من مايو المقبل.
وبالتالي سيتم إقامة مباراة أبها والاتحاد ولقاء الاتفاق والفيحاء في الـ3 من مايو، وتلعب مباراة الطائي والخليج، ومواجهة النصر والوحدة في الـ4 مايو.
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