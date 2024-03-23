الهلال يقبل هدية الأهلي

الهلال يقبل هدية الأهلي
التاريخ
3/23/2024 11:46:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج الهلال بطلا للدوي الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على النصر، في ختام الدوري رافعًا رصيده إلى 41 نقطة، مستفيدًا من خسارة الاتحاد أمام الأهلي، ليحل ثانيًا برصيد 40 نقطة، وجاء الأهلي ثالثًا برصيد 39 نقطة.
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