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الهلال يقبل هدية الأهلي

3/23/2024 11:46:38 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الهلال بطلا للدوي الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على النصر، في ختام الدوري رافعًا رصيده إلى 41 نقطة، مستفيدًا من خسارة الاتحاد أمام الأهلي، ليحل ثانيًا برصيد 40 نقطة، وجاء الأهلي ثالثًا برصيد 39 نقطة.

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