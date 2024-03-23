أليوسكي يؤرق الراقي

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الأهلي تعاني أزمة داخل أروقة النادي، بسبب اللاعب المقدوني، إزجان أليوسكي، الذي أستبعد من قائمة الفريق المشارك في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يواجه مسؤولو الأهلي أزمة في البت بقرار نهائي بشأن عقد الدولي المقدوني، الذي يستمر حتى يونيو 2025، ما يعني احتمالية وجوده في معسكر قلعة الكؤوس الصيف المقبل. وبينت المصادر أن أليوسكي سبق وطلب من مسؤولي ناديه المشاركة في المباريات، أو السماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأشارت إلى أن الإدارة الأهلاوية ستترك القرار النهائي للمدرب الألماني ماتياس يايسله، في حال استمر بمنصبه الموسم المقبل، أو للمدرب الجديد، الذي سيخلفه. وأوضحت أن عقد أليوسكي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، لكن تم تفعيل بند أفضلية التجديد لموسم آخر، وفق العقد المبرم بين الطرفين. يذكر أن الأهلي تعاقد مع اللاعب في صيف عام 2021 لمدة 3 مواسم مع خيار موسم رابع، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.وكانت إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في طرابزون التركي على إعارة اللاعب إلى الأخير حتى نهاية الموسم، قبل أن تلغى الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
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