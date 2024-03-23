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أليوسكي يؤرق الراقي

3/23/2024 11:46:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الأهلي تعاني أزمة داخل أروقة النادي، بسبب اللاعب المقدوني، إزجان أليوسكي، الذي أستبعد من قائمة الفريق المشارك في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يواجه مسؤولو الأهلي أزمة في البت بقرار نهائي بشأن عقد الدولي المقدوني، الذي يستمر حتى يونيو 2025، ما يعني احتمالية وجوده في معسكر قلعة الكؤوس الصيف المقبل. وبينت المصادر أن أليوسكي سبق وطلب من مسؤولي ناديه المشاركة في المباريات، أو السماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأشارت إلى أن الإدارة الأهلاوية ستترك القرار النهائي للمدرب الألماني ماتياس يايسله، في حال استمر بمنصبه الموسم المقبل، أو للمدرب الجديد، الذي سيخلفه. وأوضحت أن عقد أليوسكي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، لكن تم تفعيل بند أفضلية التجديد لموسم آخر، وفق العقد المبرم بين الطرفين. يذكر أن الأهلي تعاقد مع اللاعب في صيف عام 2021 لمدة 3 مواسم مع خيار موسم رابع، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.وكانت إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في طرابزون التركي على إعارة اللاعب إلى الأخير حتى نهاية الموسم، قبل أن تلغى الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

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