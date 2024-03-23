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مدافع الرائد يثبت جهوزيته

3/23/2024 11:46:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الجهاز الفني للرائد خبرا سارا باستعادة خدمات مدافعه الكاميروني عمر جونزاليس، مع نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، إذ تحسنت حالة اللاعب خلال الأيام الأخيرة بفضل البرنامج التأهيلي الذي خضع له. وشارك جونزاليس في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في عضلات البطن، خلال مواجهة التعاون الماضية. ومن المنتظر أن يظهر جونزاليس في مواجهة الأخدود المقرر لها في الـ29 من مارس الجاري.

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