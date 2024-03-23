مدافع الرائد يثبت جهوزيته

مدافع الرائد يثبت جهوزيته
التاريخ
3/23/2024 11:46:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى الجهاز الفني للرائد خبرا سارا باستعادة خدمات مدافعه الكاميروني عمر جونزاليس، مع نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، إذ تحسنت حالة اللاعب خلال الأيام الأخيرة بفضل البرنامج التأهيلي الذي خضع له. وشارك جونزاليس في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في عضلات البطن، خلال مواجهة التعاون الماضية. ومن المنتظر أن يظهر جونزاليس في مواجهة الأخدود المقرر لها في الـ29 من مارس الجاري.
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