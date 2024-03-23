أنجلينا جولي تفقد ابنتها

(MENAFN
- Al Watan) قررت شيلوه جولي بيت، الانتقال من منزل والدتها أنجلينا جولي، إلى قصر والدها براد بيت الفاخر، حتى تبلغ 18 عامًا، وفقا لآخر التقارير، وهو ما سبب حالة من التوتر والجدل.
ووفقا لموقع ((جيو تي في))، كشف أحد المطلعين أن النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، لم تكن سعيدة بمعرفة أن ابنتها تريد العيش مع والدها، الذي اتهمته جولي بالإساءة اللفظية والجسدية بعد شجار شهير بالطائرة عام 2016.
وفي حديثه عن رد فعل جولي، قال المصدر للصحيفة: (((أنجلينا) تعرف أن شيلوه امرأة الآن ويمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها))، مضيفا: ((بطبيعة الحال، لم تكن أنجلينا سعيدة)).
وقال المصدر: ((شيلوه غير سعيدة في منزل أنجلينا، لكنها ستبلغ 18 عاما قريبا وتريد تغيير الأمور. يمكنها الذهاب في أي وقت لرؤية أنجي وأخواتها)).
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