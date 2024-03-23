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أنجلينا جولي تفقد ابنتها

3/23/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت شيلوه جولي بيت، الانتقال من منزل والدتها أنجلينا جولي، إلى قصر والدها براد بيت الفاخر، حتى تبلغ 18 عامًا، وفقا لآخر التقارير، وهو ما سبب حالة من التوتر والجدل.
ووفقا لموقع ((جيو تي في))، كشف أحد المطلعين أن النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، لم تكن سعيدة بمعرفة أن ابنتها تريد العيش مع والدها، الذي اتهمته جولي بالإساءة اللفظية والجسدية بعد شجار شهير بالطائرة عام 2016.
وفي حديثه عن رد فعل جولي، قال المصدر للصحيفة: (((أنجلينا) تعرف أن شيلوه امرأة الآن ويمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها))، مضيفا: ((بطبيعة الحال، لم تكن أنجلينا سعيدة)).
وقال المصدر: ((شيلوه غير سعيدة في منزل أنجلينا، لكنها ستبلغ 18 عاما قريبا وتريد تغيير الأمور. يمكنها الذهاب في أي وقت لرؤية أنجي وأخواتها)).

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