فتاة عمرها 12 عاما تدرس جامعيين

(MENAFN
- Al Watan) تمكنت فتاة صينية موهوبة تبلغ من العمر 12 عامًا، تقوم بتدريس الرياضيات على مستوى الجامعة عبر الإنترنت، من جمع 2.9 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشًا حول الأطفال المعجزات.
وفي مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بها، تقف الفتاة، ولقبها غو، أمام سبورة بيضاء وبيدها قلم تحديد، وتشرح ببلاغة مختلف المسائل الرياضية، بدءًا من الهندسة وحتى حساب التفاضل والتكامل، وتركز على مستويات الصعوبة المعتادة لطلاب الكلية في السنة الأولى.
في ديسمبر 2023، نالت إشادة متابعيها عندما نجحت في تبسيط مسألة رياضية معقدة على المستوى الجامعي باستخدام طريقة قال الطلاب إنهم استخدموها بعد ثلاثة أيام خلال امتحانات القبول للدراسات العليا، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.
تنشر غو مقاطع فيديو لنشر منهجها في الرياضيات مع استكشاف طرق التعلم المختلفة.
قالت والدة غو: ((في البداية، شجعتها على تسجيل مقاطع فيديو تشرح المسائل لتعزيز فهمها للرياضيات)).
يُعرف النهج الذي تتبعه غو في التعلم باسم تقنية فاينمان، التي طورها الفيزيائي، ريتشارد فاينمان الحائز على جائزة نوبل.
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