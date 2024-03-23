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فتاة عمرها 12 عاما تدرس جامعيين

3/23/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت فتاة صينية موهوبة تبلغ من العمر 12 عامًا، تقوم بتدريس الرياضيات على مستوى الجامعة عبر الإنترنت، من جمع 2.9 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشًا حول الأطفال المعجزات.
وفي مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بها، تقف الفتاة، ولقبها غو، أمام سبورة بيضاء وبيدها قلم تحديد، وتشرح ببلاغة مختلف المسائل الرياضية، بدءًا من الهندسة وحتى حساب التفاضل والتكامل، وتركز على مستويات الصعوبة المعتادة لطلاب الكلية في السنة الأولى.
في ديسمبر 2023، نالت إشادة متابعيها عندما نجحت في تبسيط مسألة رياضية معقدة على المستوى الجامعي باستخدام طريقة قال الطلاب إنهم استخدموها بعد ثلاثة أيام خلال امتحانات القبول للدراسات العليا، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.
تنشر غو مقاطع فيديو لنشر منهجها في الرياضيات مع استكشاف طرق التعلم المختلفة.
قالت والدة غو: ((في البداية، شجعتها على تسجيل مقاطع فيديو تشرح المسائل لتعزيز فهمها للرياضيات)).
يُعرف النهج الذي تتبعه غو في التعلم باسم تقنية فاينمان، التي طورها الفيزيائي، ريتشارد فاينمان الحائز على جائزة نوبل.

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