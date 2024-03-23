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شريحة ماسك تمكن من الكتابة

3/23/2024 11:46:27 PM
(MENAFN- Al Watan) كتب نولاند أربو وهو أول مريض يحصل على شريحة إلكترونية من شركة ((نيورالينك)) للتكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك أول منشور له على شبكة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي من خلال أفكاره.
وعلق ماسك بإعادة نشر الرسالة الأصلية ((أول منشور على الإطلاق يتم من خلال التفكير، باستخدام جهاز تخاطر نيورالينك)).
وقال نولان أربو (29 عاما) إنه أصيب بالشلل الرباعي في حادث منذ نحو ثمانية أعوام ولا يشعر بأي شيء تحت كتفيه. ويمكن للرجل الآن استخدام أفكاره لتحريك مؤشر على رقعة الشطرنج على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص به، وإعادة ترتيب القطع. وقال أربو إنه يلعب ألعاب الكمبيوتر ويأخذ فترات راحة لإعادة شحن جهازه.
وفي يوم 28 يناير، قامت شركة ((نيورالينك))، بوضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة.
وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت ((إكس)) آنذاك إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء.
ونشر ماسك: ((تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية)).

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