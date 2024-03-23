شريحة ماسك تمكن من الكتابة

(MENAFN
- Al Watan) كتب نولاند أربو وهو أول مريض يحصل على شريحة إلكترونية من شركة ((نيورالينك)) للتكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك أول منشور له على شبكة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي من خلال أفكاره.
وعلق ماسك بإعادة نشر الرسالة الأصلية ((أول منشور على الإطلاق يتم من خلال التفكير، باستخدام جهاز تخاطر نيورالينك)).
وقال نولان أربو (29 عاما) إنه أصيب بالشلل الرباعي في حادث منذ نحو ثمانية أعوام ولا يشعر بأي شيء تحت كتفيه. ويمكن للرجل الآن استخدام أفكاره لتحريك مؤشر على رقعة الشطرنج على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص به، وإعادة ترتيب القطع. وقال أربو إنه يلعب ألعاب الكمبيوتر ويأخذ فترات راحة لإعادة شحن جهازه.
وفي يوم 28 يناير، قامت شركة ((نيورالينك))، بوضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة.
وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت ((إكس)) آنذاك إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء.
ونشر ماسك: ((تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية)).
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