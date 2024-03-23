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حجز المركبة وغرامة 5 آلاف لكدادة المطارات - جريدة الوطن السعودية

3/23/2024 11:46:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل عن حجز المركبة كإجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات أو من يعرفون بـ"الكدادة" الذي يمارسون نقل الركاب بواسطة مركباتهم الخاصة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 ريال؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدّمة، في ظل توفر العديد من خيارات التنقل في المطارات.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة حجز مركبات ممارسي نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تأتي بصفتها إجراء حديثاً بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الحد من ظاهرة ممارسة النشاط دون ترخيص داخل المطارات، مع التأكيد على أن المخالف يتحمل جميع التكاليف المترتبة على هذا الإجراء.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت عن ضبط 418 مخالفاً لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، خلال الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، كما تأتي هذه الجهود، ضمن حملة توعوية أطلقتها الهيئة العامة للنقل بعنوان "لا تركب مع غير المرخص"، حيث تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، التي توفر خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين.

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