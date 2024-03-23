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ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالطائف - جريدة الوطن السعودية

3/23/2024 11:46:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت القوى الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة وقود والسير بها بسرعة عالية وصدم مركبات خاصة ورسمية أثناء هروبه، ولا إصابات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

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