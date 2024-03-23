ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالطائف - جريدة الوطن السعودية

ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالطائف - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
3/23/2024 11:46:15 PM
(MENAFN
- Al Watan) قبضت القوى الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة وقود والسير بها بسرعة عالية وصدم مركبات خاصة ورسمية أثناء هروبه، ولا إصابات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
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