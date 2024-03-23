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قواعد للتعامل مع التوتر

3/23/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) - كرّر عبارة ((كل شيء سيكون على ما يرام)) وأنك ((بالتأكيد ستكون محظوظًا)).
- امدح نفسك على أي نجاح، كبير أو صغير.
- كن مبدعًا، ابحث عن هواية تأسرك.
- لا تسعى دائمًا إلى الكمال، لا تحتاج إلى تحويل الحياة إلى صراع مستمر مع نفسك.
- تعلم أن تكون ممتنًا، من قلبك.
- قدر كل لحظة تعيشها.
- اغفو واستيقظ مبتسمًا.
- لا تسأل نفسك السؤال ((لماذا حدث هذا لي؟))، في المواقف الصعبة، فكر: ((ما الذي يمكنني تغييره؟)).

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