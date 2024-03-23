قواعد للتعامل مع التوتر

(MENAFN
- Al Watan) - كرّر عبارة ((كل شيء سيكون على ما يرام)) وأنك ((بالتأكيد ستكون محظوظًا)).
- امدح نفسك على أي نجاح، كبير أو صغير.
- كن مبدعًا، ابحث عن هواية تأسرك.
- لا تسعى دائمًا إلى الكمال، لا تحتاج إلى تحويل الحياة إلى صراع مستمر مع نفسك.
- تعلم أن تكون ممتنًا، من قلبك.
- قدر كل لحظة تعيشها.
- اغفو واستيقظ مبتسمًا.
- لا تسأل نفسك السؤال ((لماذا حدث هذا لي؟))، في المواقف الصعبة، فكر: ((ما الذي يمكنني تغييره؟)).
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