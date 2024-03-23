عمرة مجانية لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بالقصيم حافلة مجانية للعمرة للمرة الرابعة في شهر رمضان المبارك لمجموعة من الأشخاص من الرجال والنساء من مستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة ولمدة 3 أيام.
وقال المدير التنفيذي للجمعية حمد الظاهري إن المبادرة جاءت لتحقيق رغبات ذوي الإعاقة من عمرة مجانية بعد نجاحها في كل موسم مع مرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، والتي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة لظروفهم الخاصة.
وأضاف الظاهري أن الحملة بدعم مباشر من المنصة الوطنية للعمل الخيري“إحسان” ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة.
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