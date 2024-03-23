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عمرة مجانية لذوي الإعاقة

3/23/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بالقصيم حافلة مجانية للعمرة للمرة الرابعة في شهر رمضان المبارك لمجموعة من الأشخاص من الرجال والنساء من مستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة ولمدة 3 أيام.
وقال المدير التنفيذي للجمعية حمد الظاهري إن المبادرة جاءت لتحقيق رغبات ذوي الإعاقة من عمرة مجانية بعد نجاحها في كل موسم مع مرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، والتي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة لظروفهم الخاصة.
وأضاف الظاهري أن الحملة بدعم مباشر من المنصة الوطنية للعمل الخيري“إحسان” ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة.

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