إسبانيا تحجب Telegram

(MENAFN
- Al Watan) كشف مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية أن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة ((Telegram)) في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنه يسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.
وسيتم تعليق استخدام ((Telegram)) في إسبانيا مؤقتًا اعتبارًا من يوم الإثنين، بعد طلب من شركات إعلام تشمل أتريسميديا وإي.جي.إي.دي.إيه وميدياست وتيليفونيكا.
ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات ((Telegram)) في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.
وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات ((تليغرام)).
ولم تردّ شركة ((Telegram)) حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يردّ المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.
((Telegram)) هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا في إسبانيا وفقًا لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19% من الإسبان، وفقًا لاستطلاع أجرته الهيئة.
وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.
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