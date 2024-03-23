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الآثار الجانبية لعلاج كيت ميدلتون بالسرطان

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) صدمت أميرة ويلز كيت ميدلتون العالم بإعلان إصابتها بالسرطان في بيان متلفز شخصي وعاطفي للغاية.
وأعلنت أميرة ويلز، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها تخضع ((للعلاج الكيميائي الوقائي))، حيث تم اكتشاف مرضها بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير.
ولكن ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟ متى يتم استخدامه؟ هل هو نفس العلاج الكيميائي التقليدي؟ وما هي الآثار الجانبية؟
قال أحد كبار الأطباء إن اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية ليس بالأمر غير المألوف.
وقال الدكتور مانجيش ثورات، نائب مدير وحدة التجارب السريرية في بارتس في مركز الوقاية من السرطان بجامعة كوين ماري: ((إنه ليس شائعًا جدًا، ولكنه ليس شائعًا أيضًا)).
وأضاف ((كثيرًا ما نجد هذا لأن عمليات الفحص التي نقوم بها قبل العملية الجراحية غالبًا ما تكون لها حدودها. عندما يتم فحص الأشياء تحت المجهر، بعد إزالة العضو، تحصل على دقة أفضل بكثير ومن ثم تكتشف السرطان.
وفي بيانها الذي تم تصويره في وندسور، قالت كيت إن فريقها الطبي ((نصحني بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي)).
وكشفت أنها كانت في ((المراحل الأولى من هذا العلاج))، الذي بدأ في أواخر فبراير.
يقال الآن أن كيت في ((مسار التعافي)). ولم تذكر تفاصيل أخرى.
ويستخدم العلاج الكيميائي أدوية قوية لمهاجمة الأورام ويتم إعطاؤه عادةً لعلاج السرطان مباشرة أو تقليص الورم استعدادًا للجراحة.
كما هو الحال في حالة كيت، يمكن أيضًا استخدام العلاج الكيميائي كخيار وقائي على أمل منع عودة السرطان.
لم يتم كشف أي تفاصيل حول ما إذا كان السرطان قد اختفى، ولم تكشف كيت سوى عن نجاح الجراحة الكبرى التي أجرتها في البطن في لندن في يناير الماضي، لما اعتقد الأطباء أنها حالة غير سرطانية قبل معرفة الحقيقة.
يهدف العلاج الكيميائي الوقائي، والذي يُسمى أيضًا العلاج الكيميائي المساعد، إلى منع عودة السرطان بمجرد إزالة الورم الرئيسي من الجسم.

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