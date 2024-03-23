جمعية تفاؤل الأولى خليجيا

(MENAFN
- Al Watan) حققت جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء ((تفاؤل))، المركز الأول في جائزة التميز للأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بأمراض السرطان على مستوى دول الخليج، تحت شعار: ((نحن معكم))، وذلك من بين 41 جمعية متخصصة في أمراض السرطان في دول الخليج، دخلت في المنافسة على الجائزة.
كرم الأمين العام للاتحاد الخليجي الدكتور خالد الصالح، ورئيسة لجنة الاختيار في الجائزة الدكتورة حصة الشاهين، في الحفل الختامي للأسبوع الخليجي في دولة الكويت الشقيقة، المدير التنفيذي لجمعية ((تفاؤل)) الدكتور فؤاد الجغيمان، وبحضور مديرة البرامج والابتكار في الجمعية بثينة الحمد. وفيما تشير البيانات الإحصائية لازدياد معدلات الإصابة بأمراض السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 % في كل عام، وحملات التوعية بعوامل الخطورة والكشف المبكر ساهمت بشكل ملحوظ في التقليل من معدلات الإصابة، وزيادة نسب الشفاء، وهو ما يؤكد أن التوعية نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن من شأن تلك الحملات والبرامج التوعوية أن تسهم في خفض نسبة الإصابة إلى 3 %. بدوره، أبان المدير التنفيذي في جمعية ((تفاؤل)) الدكتور فؤاد الجغيمان، أن مبادرات وبرامج الجائزة، تركزت في توقيت الحملة، وهو تحديدًا في شهر ((فبراير)) سنويًا، ومن بين بنود معايير التقييم والتحكيم في الجائزة: توفر خطة تنفيذ، وتوفر شركاء، وتنوع في البرامج والأنشطة، مستشهدًا في ذلك بتبني الجمعية تنفيذ -خلال الأسبوع التوعوية في فبراير الماضي- عدة مناشط من بينها: إطلاق 5 معارض في المجمعات التجارية.
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