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جمعية تفاؤل الأولى خليجيا

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء ((تفاؤل))، المركز الأول في جائزة التميز للأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بأمراض السرطان على مستوى دول الخليج، تحت شعار: ((نحن معكم))، وذلك من بين 41 جمعية متخصصة في أمراض السرطان في دول الخليج، دخلت في المنافسة على الجائزة.
كرم الأمين العام للاتحاد الخليجي الدكتور خالد الصالح، ورئيسة لجنة الاختيار في الجائزة الدكتورة حصة الشاهين، في الحفل الختامي للأسبوع الخليجي في دولة الكويت الشقيقة، المدير التنفيذي لجمعية ((تفاؤل)) الدكتور فؤاد الجغيمان، وبحضور مديرة البرامج والابتكار في الجمعية بثينة الحمد. وفيما تشير البيانات الإحصائية لازدياد معدلات الإصابة بأمراض السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 % في كل عام، وحملات التوعية بعوامل الخطورة والكشف المبكر ساهمت بشكل ملحوظ في التقليل من معدلات الإصابة، وزيادة نسب الشفاء، وهو ما يؤكد أن التوعية نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن من شأن تلك الحملات والبرامج التوعوية أن تسهم في خفض نسبة الإصابة إلى 3 %. بدوره، أبان المدير التنفيذي في جمعية ((تفاؤل)) الدكتور فؤاد الجغيمان، أن مبادرات وبرامج الجائزة، تركزت في توقيت الحملة، وهو تحديدًا في شهر ((فبراير)) سنويًا، ومن بين بنود معايير التقييم والتحكيم في الجائزة: توفر خطة تنفيذ، وتوفر شركاء، وتنوع في البرامج والأنشطة، مستشهدًا في ذلك بتبني الجمعية تنفيذ -خلال الأسبوع التوعوية في فبراير الماضي- عدة مناشط من بينها: إطلاق 5 معارض في المجمعات التجارية.

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