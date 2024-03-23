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%13 نسبة التراضي لزيارة الأبناء المنزلية

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت نسبة الأسر التي وقعت اتفاقية تنفيذ الزيارة من المنزل بالتراضي للأبناء 13%، وذلك من خلال مركز شمل بجمعية المودة للتنمية الأسرية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة في مركز شمل 2166 أسرة، وعدد الخدمات المقدمة 26553 خدمة والملفات الجديدة للأسر 878 ملفا، وعدد الاتفاقيات الخاصة بالصلح بين الأسر للتحويل إلى المنزل 281 أسرة وسجل عدد الفعاليات لخفض التوتر النفسي للأطفال 3 فعاليات، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2023.
مركز شمل
بالشراكة مع وزارة العدل يقوم مركز شمل في جمعية المودة والتنمية الأسرية بتقديم خدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة للأسر المنفصلة بمكة المكرمة بما يساعد في تعزيز وتسهيل رؤية الوالدين لأطفالهم خلال فترة الحضانة أو فترة النزاع في بيئة آمنة بدلا من مراكز الشرطة وشعب تنفيذ الأحكام، وتشتمل خدمات البرنامج أيضا على تقديم الاستشارات القانونية للأسر المنفصلة وخدمات التهيئة والتدرج النفسي للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
مشاريع مبادرة استدامة التميز المؤسسي
حققت المبادرة عدة مخرجات ونتائج المبادرة؛ حيث بلغت نسبة الأداء الإستراتيجي وفق طاقة الأداء المتوازن 94% ونسبة الأداء التشغيلي 93%، ونسبة إنجاز فرص التحسين 85%، ونسبة معالجة الشكاوى 98%، والاستجابة للمكالمات الواردة عبر مركز العناية بالضيوف 92% ومتوسط رضا أصحاب المصلحة 93% وإجمالي الشكاوى الواردة من المستفيدين إلى إجمالي عدد المستفيدين 0.56%، وبلغ عدد الحجوزات التي تمت عبر مركز العناية بالضيوف 7040 حجزا، وعدد جوائز التميز التي تم الحصول عليها 1 جائزة، وبلغ عدد مذكرات التفاهم والشراكة الإستراتيجية 17 مذكرة، وبلغ عدد الزيارات التبادل والنقل المعرفي 30، وعدد المشاركات العلمية والمعرفية 20.
المؤشرات الرئيسية لمشاريع مركز المودة والإرشاد الأسري وفض النزاعات:
المستفيدون من الإصلاح وفض النزاعات 2662 حالة.
جلسات الصلح للأسر المستفيدة 3327 حالة.
المستفيدون من الإرشاد الأسري 18147 حالة.
الخدمات المستهدفة المقدمة في الإرشاد الأسري 20400 حالة.
الشركات الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة 5 شركات.
الحالات المستهدفة المنتهية بالصلح 70%.
حالات التهيئة والتدرج 720 حالة.
رضا المستفيدين 97%.

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