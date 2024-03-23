%13 نسبة التراضي لزيارة الأبناء المنزلية

(MENAFN
- Al Watan) بلغت نسبة الأسر التي وقعت اتفاقية تنفيذ الزيارة من المنزل بالتراضي للأبناء 13%، وذلك من خلال مركز شمل بجمعية المودة للتنمية الأسرية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة في مركز شمل 2166 أسرة، وعدد الخدمات المقدمة 26553 خدمة والملفات الجديدة للأسر 878 ملفا، وعدد الاتفاقيات الخاصة بالصلح بين الأسر للتحويل إلى المنزل 281 أسرة وسجل عدد الفعاليات لخفض التوتر النفسي للأطفال 3 فعاليات، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2023.
مركز شمل
بالشراكة مع وزارة العدل يقوم مركز شمل في جمعية المودة والتنمية الأسرية بتقديم خدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة للأسر المنفصلة بمكة المكرمة بما يساعد في تعزيز وتسهيل رؤية الوالدين لأطفالهم خلال فترة الحضانة أو فترة النزاع في بيئة آمنة بدلا من مراكز الشرطة وشعب تنفيذ الأحكام، وتشتمل خدمات البرنامج أيضا على تقديم الاستشارات القانونية للأسر المنفصلة وخدمات التهيئة والتدرج النفسي للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
مشاريع مبادرة استدامة التميز المؤسسي
حققت المبادرة عدة مخرجات ونتائج المبادرة؛ حيث بلغت نسبة الأداء الإستراتيجي وفق طاقة الأداء المتوازن 94% ونسبة الأداء التشغيلي 93%، ونسبة إنجاز فرص التحسين 85%، ونسبة معالجة الشكاوى 98%، والاستجابة للمكالمات الواردة عبر مركز العناية بالضيوف 92% ومتوسط رضا أصحاب المصلحة 93% وإجمالي الشكاوى الواردة من المستفيدين إلى إجمالي عدد المستفيدين 0.56%، وبلغ عدد الحجوزات التي تمت عبر مركز العناية بالضيوف 7040 حجزا، وعدد جوائز التميز التي تم الحصول عليها 1 جائزة، وبلغ عدد مذكرات التفاهم والشراكة الإستراتيجية 17 مذكرة، وبلغ عدد الزيارات التبادل والنقل المعرفي 30، وعدد المشاركات العلمية والمعرفية 20.
المؤشرات الرئيسية لمشاريع مركز المودة والإرشاد الأسري وفض النزاعات:
المستفيدون من الإصلاح وفض النزاعات 2662 حالة.
جلسات الصلح للأسر المستفيدة 3327 حالة.
المستفيدون من الإرشاد الأسري 18147 حالة.
الخدمات المستهدفة المقدمة في الإرشاد الأسري 20400 حالة.
الشركات الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة 5 شركات.
الحالات المستهدفة المنتهية بالصلح 70%.
حالات التهيئة والتدرج 720 حالة.
رضا المستفيدين 97%.
MENAFN23032024000089011017ID1108014034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.