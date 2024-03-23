2.4 ترليون ريال ودائع مصرفية بالبنوك

(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من العام 2023 حوالي 2.4 ترليون ريال حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.8%.
وأشار تقرير حديث للبنك المركزي السعودي بأنه خلال الربع الرابع من عام 2023 سجلت الودائع تحت الطلب انخفاضًا سنويًا وربعيًا بنحو 1.2% و1.4% على التوالي لتبلغ 1312.3 مليار ريال. وحققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويًا وربعيًا بنحو 32.0% و 6.5% على التوالي لتبلغ حوالي 864.1 مليار ريال، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة. وفي المقابل، حققت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضًا سنويًا وربعيًا بنحو 4.9% و5.3% على التوالي لتبلغ 297.1 مليار ريال. الائتمان المصرفي
سجل الائتمان المصرفي المقدم للقطاعين الخاص والعام خلال الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا وربعيًا نسبته 10.0% و 1.6% على التوالي ليبلغ 2.583.7 مليار ريال.
وارتفع الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص على أساس سنوي وربعي بنحو 9.7% و 1.6% على التوالي ليبلغ نحو 2.437.0 مليار ريال. وارتفع كذلك الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العام على أساس سنوي وربعي بنحو 14.7% و 1.1% على التوالي ليبلغ نحو 146.7 مليار ريال. القروض العقارية والاستهلاكية
سجلت القروض العقارية في نهاية الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا وربعيًا بنحو 11.5% و 2.7% على التوالي لتبلغ 767.3 مليار ريال، وبذلك شكّلت ما نسبته 29.7% من إجمالي الائتمان المصرفي. وفي المقابل، انخفض إجمالي القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي وربعي بنسبة 2.2% و0.6% على التوالي لتبلغ نحو 441.8 مليار ريال، وبذلك شكّلت ما نسبته 17.1% من إجمالي الائتمان المصرفي. بالإضافة لذلك، سجلت قروض البطاقات الائتمانية خلال الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا وربعيًا بنسبة 17.3% و 2.2% على التوالي.
قيمة الودائع المصرفية الربع الرابع 2023= 2.4 ترليون ريال
نسبة النمو السنوي= 7.8%.
الودائع تحت الطلب= 1312.3 مليار ريال.
النمو السنوي= - 1.2%
النمو الربعي= - 1.4%
الودائع الزمنية والادخارية= 864.1 مليار ريال
النمو السنوي= 32.0%
النمو الربعي= 6.5%
الودائع الأخرى شبه النقدية = 297.1 مليار ريال
النمو السنوي= - 4.9%
النمو الربعي= - 5.3%
الائتمان المصرفي الربع الرابع 2023= 2.5 ترليون ريال
النمو السنوي= 10.0%
النمو الربعي = 1.6 %
الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص= 2.4 ترليون ريال
النمو السنوي= 9.7%
النمو الربعي= 1.6 %
الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العام= 146.7 مليار ريال.
النمو السنوي= 14.7%
النمو الربعي= 1.1%
القروض العقارية والاستهلاكية= 767.3 مليار ريال
النمو السنوي= 11.5%
النمو الربعي= 2.7%
القروض الاستهلاكية= 441.8 مليار ريال
النمو السنوي= 2.2%
النمو الربعي= 0.6%
قروض البطاقات الائتمانية=
النمو السنوي= 17.3%
النمو الربعي= 2.2%
MENAFN23032024000089011017ID1108014033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.