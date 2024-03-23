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2.4 ترليون ريال ودائع مصرفية بالبنوك

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من العام 2023 حوالي 2.4 ترليون ريال حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.8%.
وأشار تقرير حديث للبنك المركزي السعودي بأنه خلال الربع الرابع من عام 2023 سجلت الودائع تحت الطلب انخفاضًا سنويًا وربعيًا بنحو 1.2% و1.4% على التوالي لتبلغ 1312.3 مليار ريال. وحققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويًا وربعيًا بنحو 32.0% و 6.5% على التوالي لتبلغ حوالي 864.1 مليار ريال، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة. وفي المقابل، حققت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضًا سنويًا وربعيًا بنحو 4.9% و5.3% على التوالي لتبلغ 297.1 مليار ريال.
الائتمان المصرفي
سجل الائتمان المصرفي المقدم للقطاعين الخاص والعام خلال الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا وربعيًا نسبته 10.0% و 1.6% على التوالي ليبلغ 2.583.7 مليار ريال.
وارتفع الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص على أساس سنوي وربعي بنحو 9.7% و 1.6% على التوالي ليبلغ نحو 2.437.0 مليار ريال. وارتفع كذلك الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العام على أساس سنوي وربعي بنحو 14.7% و 1.1% على التوالي ليبلغ نحو 146.7 مليار ريال.
القروض العقارية والاستهلاكية
سجلت القروض العقارية في نهاية الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا وربعيًا بنحو 11.5% و 2.7% على التوالي لتبلغ 767.3 مليار ريال، وبذلك شكّلت ما نسبته 29.7% من إجمالي الائتمان المصرفي. وفي المقابل، انخفض إجمالي القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي وربعي بنسبة 2.2% و0.6% على التوالي لتبلغ نحو 441.8 مليار ريال، وبذلك شكّلت ما نسبته 17.1% من إجمالي الائتمان المصرفي. بالإضافة لذلك، سجلت قروض البطاقات الائتمانية خلال الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا وربعيًا بنسبة 17.3% و 2.2% على التوالي.
قيمة الودائع المصرفية الربع الرابع 2023= 2.4 ترليون ريال
نسبة النمو السنوي= 7.8%.
الودائع تحت الطلب= 1312.3 مليار ريال.
النمو السنوي= - 1.2%
النمو الربعي= - 1.4%
الودائع الزمنية والادخارية= 864.1 مليار ريال
النمو السنوي= 32.0%
النمو الربعي= 6.5%
الودائع الأخرى شبه النقدية = 297.1 مليار ريال
النمو السنوي= - 4.9%
النمو الربعي= - 5.3%
الائتمان المصرفي الربع الرابع 2023= 2.5 ترليون ريال
النمو السنوي= 10.0%
النمو الربعي = 1.6 %
الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص= 2.4 ترليون ريال
النمو السنوي= 9.7%
النمو الربعي= 1.6 %
الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العام= 146.7 مليار ريال.
النمو السنوي= 14.7%
النمو الربعي= 1.1%
القروض العقارية والاستهلاكية= 767.3 مليار ريال
النمو السنوي= 11.5%
النمو الربعي= 2.7%
القروض الاستهلاكية= 441.8 مليار ريال
النمو السنوي= 2.2%
النمو الربعي= 0.6%
قروض البطاقات الائتمانية=
النمو السنوي= 17.3%
النمو الربعي= 2.2%

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