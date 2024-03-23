تقدم سعودي في مؤشر الملاحة البحرية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المملكة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير ((الأونكتاد)) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024، وفقًا للمنهجية الجديدة، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.
وذكر بيان للهيئة العامة للموانئ أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص موانئ على استمرار المكتسبات التي تم تحقيقها، حيث تم إطلاق 31 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023، بالإضافة إلى إضافة 7 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024، وإنشاء وتدشين 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، بقيمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها، من خلال وضع حجر أساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، وفقًا لصيغة (BOT)، وتطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال.
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