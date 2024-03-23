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9 ملايين مسافر بمطار المدينة المنورة

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة لعام 2023 رقم قياسي بوصول المسافر رقم 9 ملايين محققًا لأول مرة هذا الرقم فيما سجلت الإحصائيات لوزارة البيئة والمياه والزراعة إصدار أذونات عبر المطار لـ 2000 إرسالية لتمور المدينة المنورة بقيمة تجاوزت 136 مليون ريال عبر محجر المطار إلى 63 دولة حول العالم، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والتي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنهاية عام 2027 إلى 17 مليون مسافر بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال.
تطوير المطار
وشهد مطار المدينة المنورة 4 اتفاقيات تمثلت في توقيع عقد تطوير وتوسعة المطار المرحلة الثانية وتوقيع اتفاقية توسع العمليات التشغيلية للخطوط السعودية وتوقيع اتفاقية لتطوير وإنشاء محطة للشحن الجوي وتوقيع اتفاقية تطوير وإنشاء مرافق لخدمات الطيران الخاص.
وتشمل أعمال المشروع العمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية الحالية التي تبلغ 8 ملايين مسافر سنويًا، حيث سيتم توسعة صالة المسافرين وتخصيصها للرحلات الدولية ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويًّا، بالإضافة إلى إنشاء صالة مسافرين جديدة للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية 3.5 ملايين مسافر سنويًّا، وإعادة تهيئة صالة المسافرين القديمة لتوفير طاقة استيعابية احتياطية للرحلات الدولية تقدر بـ 1.5 مليون مسافر سنويًّا، بالإضافة الى إنشاء مبنى مكاتب إدارية للجهات العاملة بالمطار.
تحقيق الأهداف السياحية
وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس أوضح صالح الجاسر أن تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة المطار يُعد خطوة مهمة في تحقيق الارتقاء بقطاع الطيران المدني والوصول به إلى مرحلة غير مسبوقة من الكفاءة والابتكار في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من قيادتنا الحكيمة مشيرًا إلى أن مشروع التوسعة يهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية والسياحية الطموحة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتًا إلى الدور الاستثنائي للمدينة المنورة باعتبارها مركزًا رئيسيًا للطيران ووجهة أساسية لضيوف الرحمن.
يُذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يُعد أول مطار في المملكة يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل بنظام BTO منذ منتصف العام 2012، ويحتل المركز 52 ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.

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