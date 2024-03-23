Sunday, 24 March 2024 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنخيل غانيفيت يتنبّأ بالانبعاث الحضاريّ للعرب

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تعيش إسبانيا أزمةً وجوديّةً حادّة، نتيجة خسارة الفيليبّين وكوبا، آخر مُستعمراتها في آسيا وأميركا اللّاتينيّة. تلي كارثتَها هذه، كارثةُ أوروبا، عندما تحين ساعة تصدُّع هَيْمَنَتِها العالَميّة. تَحدث ثورة روسيا، تُصبح الجموع وحيدة، ويُبعَث العرب.
أنخيل غانيفيت المولود في العام 1862، والذي تنبّأ قبل انتحاره في العام 1898 بسنواتٍ عدّة، بما سيَقَع من أحداثٍ تاريخيّة مُهمّة في القرن العشرين، أشارَ في تنبّؤئهِ إلى أنّ الجشعَ المادّي والرغبةَ الجامحة في السيطرة على العالَم، وثرواته، سيقودان إلى تجابُهِ قوَّتَيْن عظيمتَيْن تدمّران بعضهما بعضاً أو تعيشان بسلامٍ بدافعٍ من الخَوف ممّا سيؤول إليه مصير العالَم.
أنخيل غانيفيت ليس قارىءَ غَيب. إنّه الروائي الغرناطي المُتميّز بفرادة أسلوبه الخاصّ، وبإدراج البحث العلميّ في تفاصيل رواياته. هو الشاعر باللّغتَيْن الإسبانيّة والفرنسيّة، الفيلسوف والمفكّر العالمَي، العالِم والمُصلِح الاجتماعي والصحافي المُلقَّب بـ "نبيّ التاريخ" الذي ما زالت تنبّؤاته ببعض الأفكار الإنسانيّة، فضلاً عن مؤلَّفاتِه التسعة، تشغل الباحثين، ومن بينهم ميغيل أولميدو وخوزيه مارافال.
وُلد غانيفيث في العام 1862 في غرناطة الموريسكيّة في عائلةٍ من البورجوازيّة المتوسّطة. كان أبوه صاحبَ مطحنة انتحرَ فيما كان هو لا يزال طفلاً لمّا يتجاوز التّاسعة من عمره. ربَّته أمُّه، واهتمَّت بتعليمه حتّى تخرَّج في الحقوق وصار مُحامياً، ثمَّ وزيراً للثقافة، وديبلوماسيّاً في بلجيكا وفنلندا تنقَّل بين أنفير، وهلسنكي، وريغا.
في ريغا، وَضَعَ غانيفيث حدّاً لحياته ورمى بنفسه في نهر الدوينا في 29 نوفمبر 1989، عام الكارثة الإسبانيّة، يائساً ممّا آلَت إليه الأحوال في وطنه، والذي لم يَستطع أن يفعل له شيئاً، على الرّغم من تحذيره من وقوع الكارثة ومُحاولته إصلاح حياة الوطن الروحيّة، وكان الرجل يائساً من مُجتمع زمنِهِ الحديث، المُندفع بحماسة وراء التقدُّم التقني والتصنيع والربح المادّي، على حساب إنسانيّة الإنسان. ففي هذا العالَم المادّي، يَشعر الإنسان بالوحدة والغربة و"يشعر فيه واحدُنا أنّه عددٌ زائد" كما كَتَبَ الروائي الإسباني فرنسيسكو ليديسما (1927 - 2015).
كان غانيفيث رائداً لجيل أدباء العام 1898، والذي كان من أبرز وجوهه أونامونو، وأنطونيو ماتشادو، ورامون مينيديس بيدال الذي كان واقعُ الوطن المهزوم ومصيرُهُ ومُستقبلُهُ، الموضوعَ الوحيد في مؤلّفاته، بعدما خسرت إسبانيا التي أنهكتها الحروب، الفيليبّين وكوبا آخر مُستعمراتها في ما وراء البحار.
تأثّر بفكره الفيلسوفُ أورتيغا أي غاسيت (1883 - 1955)، وتأثّر برؤيته حول غرناطة النصرانيّة - المُسلمة شاعرُ الإنسانيّة والحريّة الخالد فيديريكو غارسيا لوركا (1898 - 1936)، وقَرأه كما أشار أولميدو، كافكا، والكاتبُ الأميركي الإفريقي أليكس هايلي، صاحب رواية "جذور" الشهيرة.
من الواضح بعد هذا التعريف، أنّنا لا نستطيع أن نختصرَ الإرثَ الأدبي الإنساني المُهمّ لغانيفيت في مقالةٍ محدودة الكلمات، وأنّنا مضطرّون لقصْرِ الكتابة على ثلاثة موضوعاتٍ تهمُّ القارئَ العربي الرّاغِب في الانفتاحِ على عالَمِه، ومن أبرزها ما يتعلّق بغرناطة النصرانيّة وتاريخها العربي، وتأثيرها في حياته وإنتاجه، فضلاً عن حمله همومَ الوطن الجريح السائر إلى الكارثة ومَنهجه لإصلاح الحياة الروحيّة للمُجتمع الإسباني المُنهك حتّى ينقذ وطنه من الضياع، ناهيك بمَوقفه من أيديولوجيا عصره الماديّة والنقيضة للروحانيّة الغرناطيّة.
يوضّح أولميدو أنّ غرناطة تُمثِّل جَوهراً أساسيّاً في حياة غانيفيت، إن لجهة تكوين شخصيّته كفردٍ، أو لجهة آثاره الأدبيّة والإبداعيّة بوجهٍ عامّ. وقد عاش طفولته في منطقةٍ يتداخلُ فيها الريفُ بالمدينة، وتتكامل فيها الطبيعةُ والآلةُ لإنتاج الخبز، أهمّ غذاء ضروري للإنسان.
تملّى غانيفيت بالعُمق الإنساني لهذه البيئة التي حملها في أعماقه، والتي أَوحت له ليَصيرَ كاتباً بحَجْم الوطن، ويضمّ كلّ مكوّنات الوسط الحياتي الذي "تربَّينا وانصهرْنا فيه صغاراً: أهلنا، بيتنا، ريفنا ومُعايشاتنا".
قضى غانيفيت طفولتَه في غرناطة الموريسكيّة الحاضنة لذاكرة الإسلام وتراثه المعماري الفريد، المُتمثّل بقصر الحمراء المُدهش، والذي أَبدعه المخيال الأندلسيّ، فاعتبره في كتاباته رمزاً لإيمانٍ دمغَ المدينةَ بطابعهِ الخاصّ الذي لا يُمكن أن يكون غير عربيّ على الإطلاق.
في غرناطة الموريسكيّة، مسقط رأسه، وُلِد ونَضِجَ تصوُّرُهُ للعالَم الذي محوره الإنسان. والمُدن هي الوسط الطبيعيّ لحياة البشر، وهي روح مناطقيّة نسجت وجودَها حقيقتُها الماديّة والمعنويّة ونطاقها التاريخي؛ وغرناطة هي تاريخها العربي ومُختصر حضارتها الزّاهية.
يدعو غانيفيت مواطنيه للحفاظ على روح غرناطة وللعمل الدؤوب، انطلاقاً من القوّة الحضاريّة لتاريخهم، على تجديد مدينتهم، لتعود مركزاً فكريّاً مُهمّاً في أوروبا كما كانت في زمنها الأندلسيّ.
دعوةُ الغرناطيّين إلى التجديد، تنسحبُ أيضاً على خريطة إسبانيا المُنهَكة، جرّاء حروبٍ خَسرت فيها مُستعمراتِها الواحدة بعد الأخرى، وسطَ عجْزِ المسؤولين عن التصدّي لثقلِ واقع بلادهم المُنهكة الرّاكدة، والتي كانت تعيش، كما يوضح أنطونيو إيسنا، مرحلةً دقيقةً وحاسمةً من تاريخها، يمكن معها أن تنهض من كبوتها وتُجدِّد إمكانيّات وجودها القويّ لتَستعيدَ ذاتَها أو أن تنهارَ بطريقةٍ لا يُمكن تجاوزُ سلبيّاتها.
الكَينونة المثاليّة للعِرق الإسبانيّ
يختصرُ مضمونُ مؤلّفاته، مثل "مجموعة أفكار إسبانيّة" وروايتَيْ "غزو مَملكة مايا" و"أعمال بيو تيد الذي لا يصيب" و"الرسائل الفنلنديّة"، تأمّلَهُ المستمرّ لواقع الوطن وقلقه على مستقبله ومصيره. وفي "غرناطة الجميلة" يذكر غانيفيت أنّه يؤلِّف كتاباً عن الكينونة المثاليّة للعِرق الإسباني، وأنّ هدفَه إصلاح الحياة الروحيّة لوطنه وإصلاح شعبه، كما يفسِّر مارافال.
في "مجموعة أفكارٍ إسبانيّة"، يُحدِّد غانيفيت تصوّرَه لإصلاحٍ إيجابيٍّ يُغيِّر بالضرورة الحياةَ نحو الأفضل من خلال أمرَيْن:
أ‌- تجديد اللّغة، لأنّ الكلمات الإسبانيّة لم تَعُد تعني شيئاً له أهميّته.. ولم تَعُد الإسبانيّةُ لغةَ تواصُلٍ إنسانيّ، تؤثِّر في حياة المُجتمع والناس، لكثرة استعمالها فارغةً من مضمونها، بخاصّة من طَرَفِ الذين يعتمدونها خدمةً لمصالحهم.
تأثَّر أورتيغا بهذه الفكرة وكَتب: "تَعِسٌ هو العِرق الذي لا يتوقّف في مُفترق الطريق، قَبل مُتابعة مسيرته، ولا يَشعر بالضرورة العظيمة للفتِ الانتباه إلى أهدافه وتوضيح رسالته الإنسانيّة في التاريخ".
ب‌- وضْع مناهج علميّة من شأنها تربية الأجيال الصاعدة على حُبّ المعرفة، فالمراكز التعليميّة الإسبانيّة سلبيّة إجمالاً، "ولو أُلغيَ نصفها" لَما خسرنا شيئاً؛ يَدرس فيها الطالبُ ليتخرَّجَ ويحصلَ على عملٍ بعيداً من حبّ المعرفة، وهي القوّة الأولى لتطوُّر الشخصيّة الإنسانيّة.
يوضِّح أولميدو في هذا المجال، أنّ إصلاحَ الإنسان كان بالنسبة إلى غانيفيت، أهمّ من نماذج الإصلاح السياسي والإداري والأكاديمي والقانوني السيّئة التطبيق التي طَرحها بعضُ السياسيّين.
وفي موضعٍ آخر يقول إنّ إصلاح الإنسان من خلال تجدُّدهِ الفكريّ يَكسب وعياً وجوديّاً ومعرفةً حياتيّة، ما يُمكِّنه من التأثير الإيجابي في مُحيطه، في مُجتمعه وأمّته، وتُصبح مهمّة إنقاذ الوطن من الانهيار مهمّةً قوميّةً من مسؤوليّة الجميع.
يظلّ غانيفيت حاملاً لهموم وطنٍ مُمَزَّق، مُهدَّد بكارثةِ الانهيار، ويُحاوِل إنقاذه وحيداً، تصطدم أمانيه يوميّاً بالواقع المرير، يُجسِّد هاجساً في مؤلّفاته اللّاحقة التي تعتني بموضوعاتٍ جديدة ترتبط بقضايا عصرٍ رَفَضَ هو بالمطلق حضارته الماديّة.
المُهمّ، إنَّ قول غانيفيت في "مجموعة أفكار إسبانيّة" يُشجِّع على الثقة بالمُستقبل الروحي لإسبانيا، بخاصّة إذا ما قرأنا روايته الخياليّة الثانية "أعمال بيو تيد"، التي جَعَلَ من شخصيّتها الرئيسة شخصيّةً رمزيّة، عالِمةً، وتقع عليها مهمّة الإصلاح: "علينا أن نعمل حتّى تنهض إسبانيا"، و"إذا كانت إسبانيا في وضعٍ مُذِلّ فليس هناك من سببٍ واحدٍ يَمنعها من أن تكون عظيمةً كالأُمم الأخرى".
لم يكُن غانيفيت غريباً عن قضايا وطنه وعصره. سافرَ كثيراً في أوروبا والعالَم؛ وكان شاهداً على المُجتمع الصناعيّ لبلجيكا، النقيض لروحانيّة عالَمِه الغرناطيّ المُتمثّلة بقصر الحمراء، فأدانَ بشدّة سلبيّات الحضارة الماديّة في روايته الأولى "غزو مَملكة مايا"، تلك الرواية التحفة التي رَفعَت اسمه عالياً في بانوراما الأدب الإسباني والأوروبي، وهو يَتموْضَع فيها ضدّ أيديولوجيا عصر أَفرغت الحياة من القيَم الإنسانيّة؛ فقد أطلَّ فيها على تاريخ أوروبا، منذ زوال الإقطاعيّة ونشوء الدول الأوروبيّة في القرن 13 ولغاية الجموح القومي والتمدُّد الصناعيّ للقرن 19، ساخراً من المُجتمع الأوروبي، المُندفع بحماسة وراء التقدُّم التقني والتصنيع.
رَفَضَ غانيفيت إيديولوجيا عصره الماديّة بالمُطلق، وقاوَمَ انتقالَ عدوى ثقافة مُجتمع صناعي خالٍ من الأهداف الإنسانيّة. فإسبانيا بنظرهِ يجب أن تبقى نقيّة، حرّة، ومُخلِصة لذاتها، والتقدُّم المادّي لا يفيد إلّا لتغطية المظاهر الكاذبة ولخداع الناس. يكتب "خافيير هيريرو" شارِحاً غانيفيت هذا، المُمتلىء بروحانيّة غرناطة: "من المادّة تولَد الرغبة اللّامتناهية في المجد والطموح إلى تكديس الثروات بكلّ وسيلة على حساب الأفراد والجماعات والشعوب، ومن المادّة يولَد حبُّ السيطرة على البشريّة والكراهيّة وتسميم الفكر".
كان غانيفيت أيضاً أوّل إسباني تنبّأ بوقوع كارثة العام 1898، فدعا مواطنيه إلى إنقاذ الوطن من خلال تجديد فكرهم، وإلى الاتّفاق والتضامُن في ما بينهم، واحترام تعدُّد المواقف تجنّباً لتعميق الانقسام بينهم في أجواءٍ تَفتقر إلى النضج الثقافي، غير أنّه فَشل في تحقيق هدفه.
يكتب غانيفيت، مُتنبِّئاً بصدامٍ عنيفٍ بين قوّتَيْن عظمَيَيْن: "تقتضي الحضارةُ الماديّة بالضرورة إطفاءَ الكراهيّة بين البشر التي توسِّع مساحات القتال وتَجمَع البشر في كتلتَيْن كبيرتَيْن عدوّتَيْن بسبب الخوف الدائم المُتبادَل بينهما، فتُدمِّر الواحدةُ الأخرى تدميراً نهائيّاً، أو، على العكس، تُقرّران العَيش بسلام". كان غانيفيت إذاً يائساً ومُتشائماً من المصير الأليم والجارح الذي ستَؤولُ إليه الإنسانيّة، فرمى نفسه في نهر الدونيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1898، وتحقَّقت نبوءته في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. فهل تتحقَّق النبوءةُ الثانية التي أشارَ إليها، ويُبعث العرب من خمودهم وركودهم الحضاريّ المُخيف؟!
*أكاديميّة وروائيّة من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

MENAFN23032024000089011017ID1108014030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث