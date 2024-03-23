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الترويج السياحي

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) لا سياحة بدون ترويج. وخاصة مع اتساع خارطة السياحة العالمية وتعدد الخيارات أمام السائح.
نعني بالترويج هنا مستويات عدة. يُعنى المستوى الأول بتعريف المعالم أو الأحداث السياحية ثقافيا وفنيا، ويشمل هذا نشر الصور أو كتابة أعمال روائية أو سينمائية أو إقامة مهرجانات وفعاليات تستهدف إحياء المكان وتنشيطه.
أما المستوى الثاني فهو يركز على الإرشاد السياحي المتنوع الذي يمد السائح بالمعلومات حول المكان وطرق الوصول وخيارات الإقامة وأفضل السبل لقضاء تجربة سياحية مميزة.
جدير بالذكر أن الرؤية السعودية 2030 تركز بشكل كبير على دعم قطاع السياحة، وذلك نظرا لما تتميز به المملكة من موقع جغرافي وتاريخ عريق وبيئات متنوعة وثقافة أصيلة.
حرصت المملكة من جانبها على العناية بالخدمات السياحية وتهيئة المرافق العامة بما يتماشى مع خلق سياحة مستدامة تتموضع على الخارطة العالمية. إلا أنه ما تزال هناك حاجة لتحديد كثير من المواقع ذات المغزى التاريخي أو الديني، كتلك الخاصة بالغزوات والحروب التاريخية، أو الأحداث السياسية أو الطبيعية أو طرق التجارة والقوافل. مع رعايتها والتعريف بها وتنظيم وصول السياح إليها. ولا شك بأن هذا سيكون من شأنه تعزيز العمل السياحي وكذلك خلق ارتباط عالمي بالمملكة وارثة الحضارات القديمة التي مرت على هذه الأرض.
ختاما .. يلعب الترويج السياحي دورا كبيرا في توجيه سلوك السائح وتغيير ميوله بمجرد تزويده بالمعلومات والرسائل التي تعزز لديه صورة ذهنية إيجابية، وفي عالمنا المعاصر بفضاءاته المفتوحة يعتبر كل رأي إيجابي يكتبه سائح معجب بتجربته بمثابة إضافة جديدة تصب مجددا في عملية الترويج السياحي.

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