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الشعير والأعلاف يرفعان أسعار المواشي

3/23/2024 11:20:46 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسواق المواشي بمحافظة محايل عسير نشاطًا وحركة شرائية كبيرة خلال شهر رمضان. فيما رصدت ((الوطن)) قفزات في أسعار المواشي تصل إلى نحو 80%، إذ تراوح سعر القطعان بين 1800 و2200 ريال، أرجع أسبابها عدد من تجار المواشي إلى زيادة الطلب مع شهر الصيام واقتراب موسم الحج وعيد الأضحى، فضلا عن ارتفاع أسعار الشعير ((75 ريالاً للكيس الواحد))، وزيادة أسعار الأعلاف الخضراء، متوقعين أن يستمر الارتفاع إلى قبيل عيد الأضحى، معتبرين ذلك فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب.
من جهتهم طالب عدد من المواطنين، الجهات المختصة بأن تضع خطة لمراقبة السوق لضبط أسعار المواشي، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.

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