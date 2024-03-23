الشعير والأعلاف يرفعان أسعار المواشي

(MENAFN
- Al Watan) شهدت أسواق المواشي بمحافظة محايل عسير نشاطًا وحركة شرائية كبيرة خلال شهر رمضان. فيما رصدت ((الوطن)) قفزات في أسعار المواشي تصل إلى نحو 80%، إذ تراوح سعر القطعان بين 1800 و2200 ريال، أرجع أسبابها عدد من تجار المواشي إلى زيادة الطلب مع شهر الصيام واقتراب موسم الحج وعيد الأضحى، فضلا عن ارتفاع أسعار الشعير ((75 ريالاً للكيس الواحد))، وزيادة أسعار الأعلاف الخضراء، متوقعين أن يستمر الارتفاع إلى قبيل عيد الأضحى، معتبرين ذلك فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب.
من جهتهم طالب عدد من المواطنين، الجهات المختصة بأن تضع خطة لمراقبة السوق لضبط أسعار المواشي، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.
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