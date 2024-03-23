الأجانب الأكثر فحوصات طبية

(MENAFN
- Al Watan) فاق فحص العاملين الأجانب طبيا بشكل دوري من سن 18 سنة فأكثر، فحص السعوديين طبيا، إذ بلغ إجمالي فحص الأجانب 63.6% مقابل 54% فحص السعوديين، في وقت تنافست 9 قطاعات على فحص العاملين السعوديين والأجانب.
الصحة والسلامة
كشف تقرير الصحة والسلامة في العمل للعام الماضي، العاملين الذين لديهم فحص طبي دوري حسب القطاعات، وتصدر قطاع النشاط التجاري من المنزل العاملين الذين لديهم فحص طبي بشكل دوري بـ68%، وحل القطاع العام ثانيا بـ67%، ثم قطاع العمالة المنزلية ثالثا بـ63%، والقطاع الخاص رابعا بـ62%، والقطاع الحكومي خامسا بـ52%.
فحص السعوديين
تصدر العاملون السعوديون في قطاع المنظمات غير الربحية امتلاكهم للفحص الطبي الدوري بـ63%، وحل عاملو القطاع العام ثانيا بـ61%، وعاملو القطاع الخاص ثالثا بـ60.6%، والقطاع الحكومي رابعا بـ49%، وعاملو القطاع الزراعي خامسا بـ25%.
فحص الأجانب
سيطر عاملو القطاع العام من الأجانب على امتلاكهم فحصا طبيا دوريا بـ85%، وحل عاملو النشاط التجاري من المنزل ثانيا بـ83%، وعاملو القطاع الحكومي ثالثا بـ80%، وعاملو القطاع الخاص رابعا بـ63%، وعاملو العمالة المنزلية خامسا بـ62.6%.
فحوصات وأنشطة
%64 من الأجانب لديهم فحص طبي دوري
9 قطاعات تتنافس على فحص العاملين دوريا
%54 من السعوديين لديهم فحص طبي دوري
النشاط التجاري من المنزل الأكثر فحصا طبيا دوريا
أكثر القطاعات فحصا طبيا دوريا
النشاط التجاري من المنزل
68 %
القطاع العام
67 %
العمالة المنزلية
63 %
القطاع الخاص
62 %
القطاع الحكومي
52 %
الأكثر فحصا للسعوديين
المنظمات غير الربحية
63 %
القطاع العام
61 %
القطاع الخاص
60.6 %
القطاع الحكومي
49 %
القطاع الزراعي
25 %
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