Sunday, 24 March 2024 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفر رمضانية تحت مجهر الشؤون الإسلامية

3/23/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Al Watan) هل هي التجمعات غير المنضبطة، أم عشوائية الترتيب، أو أنها السرعة الجنونية لأحد المتهورين، وتأثير الصيام، التي أحدثت كل هذه الفوضى وتسببت بالحادث الذي وقع قبل أيام في سفرة إفطار صائم لمسجد زهرة العمرة بمكة ؟
الحادث الذي أخذ حيزًا كبيرًا في وسائل الإعلام وتناقله مواطنون في ألم وحزن، خلف تساؤلات كثيرة واستنكارًا مجتمعيًا بعد أن نتج عنه وفاة شخص واحد وإصابة أكثر من عشرين صائمًا؛ إثر انحراف مركبة مسرعة واصطدامها بأخرى، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة وانجرافها مسافة أمتار قليلة، مستقرةً في المكان المُخصص لتناول الإفطار ما أسفر عن وفاة وإصابات، إضافة لحالات من الهلع والصدمة.
بيان واضح
ومع أن الحادث فتح أبوابًا على الأخطاء في تنظيم موائد الإفطار؛ إلا أن بيان وزارة الشؤون الإسلامية الذي نشرته في حسابها على تويتر قبيل رمضان بشأن ضوابط استقبال الشهر كان واضحًا حول خدمة إفطار الصائمين في المساجد والساحات.
ووفق البيان، أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، تعميمًا تضمن 10 ضوابط من بينها ((عدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين، وأن يكون إفطار الصائمين إن وُجد في الأماكن المهيّأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن))، وأردف الوزير في البيان ((أن الوزارة اعتمدت عددًا من الضوابط التي يجب تطبيقها في تنفيذ مشاريع تفطير الصائمين في مساجد وجوامع المملكة، منها منع جمع التبرعات النقدية من قبل منسوبي المساجد، وعدم الإسراف في موائد الإفطار، والتزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي ترغب بإقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لإصدار التصاريح اللازمة وأخذ الموافقة، وكذلك الالتزام بتوفير وجبات الإفطار من شركات تقديم الإعاشة أو الأماكن المرخص لها من قبل البلدية)).
تلا ذلك إيضاح متحدث الوزارة عبدالله العنزي، أن ((الوزارة لا تمنع الإفطار بالمساجد، بل تنظمه، بحيث يكون هناك شخص مسؤول يأخذ إذنًا منها، وستكون له تسهيلات في إطار حفظ قدسية المسجد ونظافته وعدم جمع تبرعات غير رسمية)).
وبهذا يكون قرار وزارة الشؤون الإسلامية بإقامة الموائد عند الإفطار فقط في باحات الجوامع بعد الحصول على إذن أولا من وزارة الشؤون الإسلامية، كما ألزمت إمام المسجد بتقديم إفطار عيني للصائمين، ويجب عدم استهلاك الطعام بشكل مبالغ به، وأنه يجب على الإمام تقديم تقارير بشكل يومي للوزارة بكل موائد الإفطار العينية التي قدمها.
ساحة آمنة
ما لا يدركه الكثيرون هو أن التنظيم الوزاري لخدمة إفطار صائم يمنع إقامة الإفطار داخل المساجد حتى لا تكون هنالك أي فوضى، ولكنها مع ذلك لم تفتح المجال لافتراش الطرقات بسفرة الإفطار دون تهيئة، بل حددت مكان الإفطار في ساحة المسجد أي بحدود النطاق المرخص كأرض تابعة للمسجد؛ بما يضمن سلامة المصلين والصائمين من مواطنين أو مقيمين، سواء لمساجد الطرقات العامة أو مساجد الأحياء طالما هنالك جهة إشرافية تتابع التنظيم السليم لإقامة المائدة أو السفرة الرمضانية، حيث يتم كل ذلك بعد إصدار تصريح رسمي بمتابعة إمام المسجد أو القائمين من الجهة المنظمة، بما يسمح بممارسة هذه الخدمة بأمان أكثر خاصة أنها وصلت لحد كونها إحدى العادات والتقاليد ونوع من أنواع الموروث الذي يعزز مبدأ التكاتف، والالتفاف على موائد الرحمن.
ردود الأفعال
من جانب آخر وبينما الأجهزة الأمنية ما زالت تُتابع التحقيقات لتحديد ملابسات تِلك الحادثة ومن ثَم استئناف كافة الإجراءات النظامية اللازمة، لقي موضوع الحادث صدى كبيرًا من ردود الأفعال المجتمعية المتباينة، فبينما يرى البعض أن الحادث هو نتيجة طبيعية لما نراه داخل الأحياء السكنية من تهور وسرعة، على افتراض أن سبب الحادث ليس عارضًا صحيًا لسائق السيارة أو عطلًا فيها، شدد آخرون على أهمية اختيار المكان المناسب لإقامة موائد الإفطار، وأن ما حدث كان بسبب عدم توفر مسافة آمنة بين باحة المسجد والشارع، مما يرفع من مستوى تعرض الصائمين لخطر الحوادث، فيما ناقش مهتمون موضوع السرعة الجنونية في آخر ساعات نهار رمضان، التي أصبحت متزايدة في الآونة الأخيرة.
ضوابط لموائد الإفطار
- عدم جمع التبرعات لمشاريع تفطير الصائمين.
- أن يكون الإفطار في باحات وساحات المسجد.
- ينظم تحت مسؤولية الإمام والمؤذن.
- عدم الإسراف في موائد الإفطار.
- التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإصدار التصاريح اللازمة.
- الالتزام بتوفير الوجبات من شركات الإعاشة أو الأماكن المرخص لها.
- تسهيلات في إطار حفظ قدسية المسجد ونظافته.
- تقديم تقرير يومي للشؤون الإسلامية بكل موائد الإفطار العينية.

MENAFN23032024000089011017ID1108014024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث