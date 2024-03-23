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النصر يستعيد نجميه قبل السوبر

3/23/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب النصر، البرتغالي، لويس كاسترو، دفعة قوية، قبل مواجهة الهلالفي الـ8 من أبريل المقبل على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي، في ديربي كأس السوبر السعودي. وبينت مصادر أن الثنائي، سلطان الغنام، وعبدالله الخيبري، سيكونان جاهزين قبل مواجهة الهلال، بعد إتمامهما برنامج التأهيل من إصابتيهما في العضلة. وأوضحت أن الغنام سيعود إلى المشاركة مع النصر أمام ضمك في الـ5 من أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي للمحترفين، فيما سيغيب عن مباراتي الطائي وأبها في الجولتين الـ25 والـ26. وسيختتم الخيبري برنامجًا تأهيليًا استمر نحو 10 أيام بعد إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي بالجولة الماضية، وسيدخل خيارات كاسترو أمام أبها بالجولة الـ26.

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