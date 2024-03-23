النصر يستعيد نجميه قبل السوبر

(MENAFN
- Al Watan) تلقى مدرب النصر، البرتغالي، لويس كاسترو، دفعة قوية، قبل مواجهة الهلالفي الـ8 من أبريل المقبل على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي، في ديربي كأس السوبر السعودي. وبينت مصادر أن الثنائي، سلطان الغنام، وعبدالله الخيبري، سيكونان جاهزين قبل مواجهة الهلال، بعد إتمامهما برنامج التأهيل من إصابتيهما في العضلة. وأوضحت أن الغنام سيعود إلى المشاركة مع النصر أمام ضمك في الـ5 من أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ27 لدوري روشن السعودي للمحترفين، فيما سيغيب عن مباراتي الطائي وأبها في الجولتين الـ25 والـ26. وسيختتم الخيبري برنامجًا تأهيليًا استمر نحو 10 أيام بعد إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي بالجولة الماضية، وسيدخل خيارات كاسترو أمام أبها بالجولة الـ26.
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