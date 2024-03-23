البنز يظهر في الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) تلقى الاتحاد دفعة معنوية قوية بعد عودة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، إلى التدريبات الجماعية. وكان بنزيما يعاني من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 5 مباريات لفريقه، بواقع 3 أمام الهلال وواحدة أمام الأخدود وأخرى أمام الفتح. وظهر كريم بنزيما في التدريبات الجماعية للنمور، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به. وسجل بنزيما منذ بداية الموسم 12 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ناديه بجميع المسابقات.
ويواجه الاتحاد بعد فترة التوقف الدولي الحالية، نظيره الفيحاء، في الـ29 من مارس الجاري، لحساب الجولة الـ 25 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
MENAFN23032024000089011017ID1108014022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.