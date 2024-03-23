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البنز يظهر في الاتحاد

3/23/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الاتحاد دفعة معنوية قوية بعد عودة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، إلى التدريبات الجماعية. وكان بنزيما يعاني من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 5 مباريات لفريقه، بواقع 3 أمام الهلال وواحدة أمام الأخدود وأخرى أمام الفتح. وظهر كريم بنزيما في التدريبات الجماعية للنمور، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به. وسجل بنزيما منذ بداية الموسم 12 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ناديه بجميع المسابقات.
ويواجه الاتحاد بعد فترة التوقف الدولي الحالية، نظيره الفيحاء، في الـ29 من مارس الجاري، لحساب الجولة الـ 25 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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