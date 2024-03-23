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أمير تبوك يهنئ نيوم بالصعود

3/23/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، بمناسبة صعود فريق كرة القدم في النادي إلى دوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى.
وبارك أمير تبوك لرئيس النادي، مشاري المطيري، وأعضاء الإدارة منسوبي النادي وللجهازين الفني والإداري واللاعبين الصعود، مشيدًا بما حققوه من إنجاز، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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