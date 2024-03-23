أمير تبوك يهنئ نيوم بالصعود

(MENAFN
- Al Watan) هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، بمناسبة صعود فريق كرة القدم في النادي إلى دوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى.
وبارك أمير تبوك لرئيس النادي، مشاري المطيري، وأعضاء الإدارة منسوبي النادي وللجهازين الفني والإداري واللاعبين الصعود، مشيدًا بما حققوه من إنجاز، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
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