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الأدوار المتشابهة تقلل من خطورة الأخضر

3/23/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أن يجري مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، تعديلات محتملة خلال مواجهة طاجيكستان، بعد غد التي ستقام على ملعب بامير بدوشنبه، لحساب الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وكان الأخضر كسب نظيره الطاجيكي 1 /صفر، الخميس الماضي على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة للتصفيات. وشهدت المواجهة عدة أخطاء بارزة في تشكيل الأخضر السعودي وتعرض مانشيني لانتقادات قوية، لاسيما أنه مازال يصر على أخطائه الواضحة دون تصحيح.
ازدواجية الأدوار
يظل اعتماد مانشيني على الثنائي سالم الدوسري وعبدالرحمن غريب في وقتٍ واحد، رغم أنهما يتشابهان في نفس المركز والخصائص، من أبرز الأخطاء التي وقع فيها مانشيني خلال لقاء الخميس الماضي، وتسبب ذلك في ضعف واضح في الجبهة اليسرى نظرًا لتبادل الأدوار بين الثنائي عن طريق الدخول في العمق، ثم الميل على الطرف الأيسر.
وبسبب هذا الإجراء الغريب الذي تسبب في ضعف الخط الأمامي، وعدم الاستفادة بقدرات الثنائي بالشكل الأمثل.
حل مناسب
من المفترض أن يتخلى المدرب الإيطالي عن الدفع بالثنائي من البداية، عن طريق الزج بالدوسري في التشكيل الأساسي وإبقاء غريب على مقاعد البدلاء، والاستفادة من تواجد المهاجم فراس البريكان من البداية، الذي لم يشارك في اللقاء بشكل غير مفاجئ لعدم اعتماد مانشيني عليه، رغم أن تواجده يسهم في انتعاشة كبرى للخط الأمامي، حيث يجيد اللعب كمهاجم ثانٍ خلف صالح الشهري بالتكملة للأمام والميل أحيانًا على الطرف الأيسر، نظرًا لتحركاته المثالية وسرعاته الكبيرة. كما أنه يمكن الزج بالمهاجم الشاب عبدالله رديف للقيام بذات الدور، وخلخلة الدفاع المنافس.
-مشاركة الدوسري وغريب سويًا أضعفت الجهة اليسرى
-الدوسري وغريب يؤديان ذات الأدوار
-الاكتفاء بالدوسري مع مشاركة البريكان أو رديف خلف الشهري حل مناسب
-البريكان ورديف قادران على التكملة العددية من الخلف
-مانشيني يصر على الوقوع في الأخطاء

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