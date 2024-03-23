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145 هدفا للمحليين والزعامة للعازف

3/23/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يسيطر اللاعبون الأجانب على تسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين، يتنافس 81 لاعبا محليا يمثلون 18 ناديا على تسجيل أهداف الدوري، إذ قادوا أنديتهم إلى إحراز الأهداف بأقدام محلية، وبلغت أهداف اللاعبين المحليين 145 هدفا مسجلا من أصل 622 هدفا بالدوري، وتزعم مهاجم الأهلي فراس البريكان أهداف المحليين بـ12 هدفا، وسط صدارة هلالية وتراجع نصراوي.
سباق تهديفي
تعد مهنة تسجيل الأهداف هواية للاعبين المحليين والأجانب، لرسم الفرحة على محيا أنديتهم وجماهيرهم، وتفاوتت أهداف دوري روشن بين اللاعبين المحليين والأجانب، حيث تم تسجيل 622 هدفا حتى نهاية الجولة الـ24، منها 477 هدفا بأقدام أجنبية بـ77 % أهداف أجنبية، مقابل تسجيل 145 هدفا بأقدام محلية بـ23 % أهداف محلية، وتسابق اللاعبون المحليون على تسجيل الأهداف، منهم 52 لاعبا سجل هدفا وحيدا، و16 لاعبا سجلوا هدفين، و9 لاعبين سجلوا 3 أهداف، وتقاسم 4 لاعبين محليين الحصيلة الأكبر في تسجيل الأهداف المحلية التي بلغت 34 هدفا بنسب متفاوتة على

تراجع
تراجعت غلة أهداف لاعبي النصر المحليين في الموسم الحالي إلى 6 أهداف محلية مسجلة بـ9 % من أصل 67 هدفا للفريق، مقابل تسجيل 61 هدفا بأقدام أجنبية بـ91 %، وتفوق محليو 10 أندية ممثلة في: الهلال، والأهلي، والفتح، وأبها، والتعاون، والرياض، والشباب، والاتحاد، والخليج، والوحدة، على لاعبي النصر المحليين في تسجيل الأهداف.
استحواذ هلالي
استحوذ الهلال على النصيب الأكبر من تسجيل اللاعبين المحليين للأهداف في دوري روشن، حيث بلغ إجمالي الأهداف المحلية المسجلة 25 هدفا بـ17 %، وحل لاعبو الأهلي والفتح ثانيا، بتسجيل 13 هدفا لكل منهما بـ9 %، وأبها ثالثا بتسجيل 10 أهداف بـ7 %، والتعاون والرياض رابعا، بتسجيل 9 أهداف لكل منهما بـ6 %، والشباب والاتحاد خامسا، بتسجيل 8 أهداف لكل منهما بـ5.51%، والخليج والوحدة سادسا، بتسجيل 7 أهداف لكل منهما بـ5 %، والنصر وضمك سابعا، بتسجيل 6 أهداف لكل منهما بـ4 %، والحزم ثامنا بتسجيل 5 أهداف بـ3%، والفيحاء والطائي تاسعا، بتسجيل 4 أهداف لكل منهما بـ2.75 %، والاتفاق، والأخدود والرائد عاشرا، بتسجيل 3 أهداف لكل منهم بـ2 %.
زعامة البريكان
واصل مهاجم الأهلي فراس البريكان زعامته للاعبين المحليين في تسجيل الأهداف، حيث انفرد بالقمة بتسجيل 12 هدفا، منها 8 أهداف مع فريقه الأهلي، و4 أهداف مع فريقه السابق الفتح بـ8 %، وسط مطاردة من لاعب الهلال سالم الدوسري الذي سجل 11 هدفا، في المركز الثاني بـ7.58 %، وحل لاعب الرياض صالح آل عباس ثالثا، بتسجيل 7 أهداف بـ5 %، ولاعب الوحدة عبدالعزيز نور رابعا، بتسجيل 4 أهداف بـ3 %، وتناوب 9 لاعبين محليين على تسجيل هدفين أبرزهم، لاعبا الفتح سعد الشرفاء وسالم النجدي، ولاعب الهلال محمد كنو، ولاعب الشباب عبدالله رديف، ولاعب أبها زكريا سالم بـ2 %.

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