145 هدفا للمحليين والزعامة للعازف

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي يسيطر اللاعبون الأجانب على تسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين، يتنافس 81 لاعبا محليا يمثلون 18 ناديا على تسجيل أهداف الدوري، إذ قادوا أنديتهم إلى إحراز الأهداف بأقدام محلية، وبلغت أهداف اللاعبين المحليين 145 هدفا مسجلا من أصل 622 هدفا بالدوري، وتزعم مهاجم الأهلي فراس البريكان أهداف المحليين بـ12 هدفا، وسط صدارة هلالية وتراجع نصراوي.
سباق تهديفي
تعد مهنة تسجيل الأهداف هواية للاعبين المحليين والأجانب، لرسم الفرحة على محيا أنديتهم وجماهيرهم، وتفاوتت أهداف دوري روشن بين اللاعبين المحليين والأجانب، حيث تم تسجيل 622 هدفا حتى نهاية الجولة الـ24، منها 477 هدفا بأقدام أجنبية بـ77 % أهداف أجنبية، مقابل تسجيل 145 هدفا بأقدام محلية بـ23 % أهداف محلية، وتسابق اللاعبون المحليون على تسجيل الأهداف، منهم 52 لاعبا سجل هدفا وحيدا، و16 لاعبا سجلوا هدفين، و9 لاعبين سجلوا 3 أهداف، وتقاسم 4 لاعبين محليين الحصيلة الأكبر في تسجيل الأهداف المحلية التي بلغت 34 هدفا بنسب متفاوتة على
تراجع
تراجعت غلة أهداف لاعبي النصر المحليين في الموسم الحالي إلى 6 أهداف محلية مسجلة بـ9 % من أصل 67 هدفا للفريق، مقابل تسجيل 61 هدفا بأقدام أجنبية بـ91 %، وتفوق محليو 10 أندية ممثلة في: الهلال، والأهلي، والفتح، وأبها، والتعاون، والرياض، والشباب، والاتحاد، والخليج، والوحدة، على لاعبي النصر المحليين في تسجيل الأهداف.
استحواذ هلالي
استحوذ الهلال على النصيب الأكبر من تسجيل اللاعبين المحليين للأهداف في دوري روشن، حيث بلغ إجمالي الأهداف المحلية المسجلة 25 هدفا بـ17 %، وحل لاعبو الأهلي والفتح ثانيا، بتسجيل 13 هدفا لكل منهما بـ9 %، وأبها ثالثا بتسجيل 10 أهداف بـ7 %، والتعاون والرياض رابعا، بتسجيل 9 أهداف لكل منهما بـ6 %، والشباب والاتحاد خامسا، بتسجيل 8 أهداف لكل منهما بـ5.51%، والخليج والوحدة سادسا، بتسجيل 7 أهداف لكل منهما بـ5 %، والنصر وضمك سابعا، بتسجيل 6 أهداف لكل منهما بـ4 %، والحزم ثامنا بتسجيل 5 أهداف بـ3%، والفيحاء والطائي تاسعا، بتسجيل 4 أهداف لكل منهما بـ2.75 %، والاتفاق، والأخدود والرائد عاشرا، بتسجيل 3 أهداف لكل منهم بـ2 %.
زعامة البريكان
واصل مهاجم الأهلي فراس البريكان زعامته للاعبين المحليين في تسجيل الأهداف، حيث انفرد بالقمة بتسجيل 12 هدفا، منها 8 أهداف مع فريقه الأهلي، و4 أهداف مع فريقه السابق الفتح بـ8 %، وسط مطاردة من لاعب الهلال سالم الدوسري الذي سجل 11 هدفا، في المركز الثاني بـ7.58 %، وحل لاعب الرياض صالح آل عباس ثالثا، بتسجيل 7 أهداف بـ5 %، ولاعب الوحدة عبدالعزيز نور رابعا، بتسجيل 4 أهداف بـ3 %، وتناوب 9 لاعبين محليين على تسجيل هدفين أبرزهم، لاعبا الفتح سعد الشرفاء وسالم النجدي، ولاعب الهلال محمد كنو، ولاعب الشباب عبدالله رديف، ولاعب أبها زكريا سالم بـ2 %.
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