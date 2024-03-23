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جوتيريش لإسرائيل : أي هجوم إضافي سيعقد الأزمة

3/23/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الجانب المصري من الحدود بالقرب من مدينة رفح بجنوب غزة، حيث تخطط إسرائيل لشن هجوم بري بالرغم من التحذيرات واسعة النطاق من وقوع كارثة محتملة. وقد لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة.
قائلًا: ((إن أي هجوم إضافي سيجعل الأمور أسوأ – أسوأ بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وأسوأ بالنسبة للرهائن، وأسوأ بالنسبة لجميع الناس في المنطقة)).
وجاءت تصريحاته بعد يوم من فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة قرار ترعاه الولايات المتحدة يدعم ((وقف فوري ومستدام لإطلاق النار)).
وأشار مرارًا وتكرارًا إلى الصعوبات التي تواجه إدخال المساعدات إلى غزة، والتي ألقت وكالات الإغاثة الدولية باللوم فيها على إسرائيل إلى حد كبير.
غضب أخلاقي
ووقف جوتيريش بالقرب من طابور طويل من الشاحنات المنتظرة وأعلن أن الوقت قد حان ((لإغراق غزة بالمساعدات المنقذة للحياة))، واصفًا المجاعة داخل القطاع بـ((الغضب الأخلاقي)). ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال: ((هنا من هذا المعبر، نرى الحسرة والقسوة... صف طويل من شاحنات الإغاثة المحظورة على أحد جانبي البوابات، وظل المجاعة الطويل على الجانب الآخر)).
وقال محافظ شمال سيناء المصري محمد عبد الفضيل شوشة في بيان إن نحو 7000 شاحنة مساعدات تنتظر في محافظة شمال سيناء المصرية للدخول إلى غزة.
وأضاف جوتيريش: ((لقد حان الوقت لالتزام إسرائيل الصارم بالوصول الكامل للسلع الإنسانية إلى غزة، وفي روح التعاطف الرمضانية، حان الوقت أيضًا للإفراج الفوري عن جميع الرهائن)). وقال للصحفيين في وقت لاحق إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن يجب أن يحدث في الوقت نفسه.
معادية لإسرائيل
وعندما سئل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعليقات جوتيريس، أشار إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير الخارجية إسرائيل كاتس يتهم فيه الأمين العام للأمم المتحدة بالسماح للمنظمة الدولية بأن تصبح ((معادية للسامية ومعادية لإسرائيل)).
ويعيش الآن ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني في رفح بعد فرارهم من الهجوم الإسرائيلي في أماكن أخرى.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أي هجوم بري إسرائيلي على رفح سيكون ((خطأ)) وغير ضروري في هزيمة حماس. وكان ذلك بمثابة تحول في موقف الولايات المتحدة، التي خلص مسؤولوها إلى أنه لا توجد طريقة موثوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى.
وتعهد نتنياهو بالمضي قدمًا في الخطط التي وافق عليها الجيش للهجوم، والتي قال إنها ضرورية لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في تدمير حماس. وقال الجيش إن رفح هي آخر معقل رئيسي لحماس ويجب على القوات البرية أن تستهدف أربع كتائب متبقية

وأدى الغزو الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، بينما ترك جزءًا كبيرًا من القطاع في حالة خراب وتشريد حوالي %80 من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن جثث 72 شخصًا قتلوا تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واحتدم القتال يوم السبت حول أكبر مستشفى في غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 170 مسلحًا في مستشفى الشفاء منذ أن بدأت غارته يوم الاثنين، وقال يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية،: ((لن ننهي هذه العملية إلا عندما يصبح آخر إرهابي في أيدينا)).
وقال سكان مدينة غزة القريبة لوكالة أسوشيتد برس إن القوات الإسرائيلية نسفت العديد من المباني السكنية.

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