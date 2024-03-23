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الاحتياطات الروسية المجمدة تدافع عن أوكرانيا وتعيد بناءها

3/23/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، تم تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي التي تحتفظ بها الولايات المتحدة وحلفاؤها. ومنذ ذلك الحين، اقترح بعض المسؤولين والمعلقين الاستيلاء على تلك الأصول، التي تبلغ ما يقرب من 300 مليار دولار، واستخدام العائدات للدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها. ويمكن للاحتياطيات الروسية أن توفر للأوكرانيين الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه مع دخول الحرب عامها الثالث. ولا تخلو هذه السياسة من المخاطر أو الجدل: فالاستيلاء على احتياطيات النقد الأجنبي ليس له سوابق اقتصادية أو قانونية تذكر وتأثيراته غير مؤكدة على المدى الطويل.
الاحتياطيات الروسية
في عشية الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن البنك المركزي الروسي عن احتياطيات من النقد الأجنبي تقل قليلاً عن 500 مليار دولار، حوالي 300 مليار دولار منها مقومة بالدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الجنيه البريطاني.
قدرت فرقة العمل الخاصة بالنخب والوكلاء والأوليغارشية الروسية، والتي شكلتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، الاحتياطيات الروسية المجمدة بمبلغ 280 مليار دولار في سبتمبر 2023. ويتم الاحتفاظ بحوالي 210 مليارات دولار من هذه الأصول لدى يوروكلير. وهي شركة خدمات مالية بلجيكية متخصصة في الاحتفاظ بالأوراق المالية واستثمارها، نيابة عن البنك المركزي الروسي. ومن المرجح أن تكون الاحتياطيات المجمدة المتبقية محفوظة في بنوك الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، حيث يوجد نحو خمسة مليارات دولار في الولايات المتحدة.
خطط الاستيلاء
اعتبارًا من منتصف فبراير 2024، تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أرسلوا 280 مليار دولار إلى أوكرانيا في شكل مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية.
ولكن الرغبة في إرسال المزيد من المساعدات بدأت تتضاءل، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث يظل من غير الواضح ما إذا كان الكونجرس سوف يوافق على حزمة مساعدات أخرى لذا فإن الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية يتيح للحكومات الحليفة دعم أوكرانيا من خلال تجنب السياسات الصعبة المتمثلة في إرسال موارد دافعي الضرائب إلى الخارج وجعل روسيا تتحمل فاتورة عدوانها.
وقد حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء مراراً وتكراراً على الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية، قائلاً في يناير 2024: ((كلما خسر المليارات [بوتين] وأتباعه وأصدقاؤه والمتواطئون معه، كلما زاد احتمال ندمه على بدء هذه الحرب)). وأخيرا، فإن الاحتياطيات الروسية جذابة من حيث كميتها؛ وسوف تغطي ثلاثة أرباع تكلفة إعادة بناء أوكرانيا وفقًا لتقديرات البنك الدولي بعد مرور عام على الحرب. وكما كتب رئيس البنك الدولي السابق روبرت زوليك فإن الاستيلاء على الاحتياطيات يشكل ((عدالة أنيقة)) وضخاً تحتاج إليه أوكرانيا بشدة.
الدور الغربي
يرى بعض الباحثين القانونيين أن الرئيس يتمتع بالفعل بسلطة الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية بموجب قانون سلطات الطوارئ الدولية لعام 1977، وأن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم هذه السلطة رداً على الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها روسيا للقوانين والأعراف الدولية. لكن المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين، أشاروا إلى أن الإدارة لا تمتلك حاليا سلطة الاستيلاء على الاحتياطيات دون اتخاذ إجراء من جانب الكونجرس عندما تكون الولايات المتحدة في وقت السلم. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على نسخ من قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين (قانون ريبو) في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالإجماع تقريبًا. ومن شأن قانون الريبو أن يمكّن الرئيس من الاستيلاء على احتياطيات النقد الأجنبي الروسية داخل الولايات المتحدة. وقد أشارت إدارة بايدن إلى دعمها لمشروع القانون.
حلفاء الولايات
على الرغم من التحديات القانونية المحلية، فإن الولايات المتحدة تستكشف نهجاً متعدد الأطراف داخل مجموعة السبع للاستيلاء على الأصول الروسية. وتدعم المملكة المتحدة جهود إدارة بايدن داخل مجموعة السبع، على الرغم من أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا تشكك بشدة في الشرعية وتخشى الانتقام الاقتصادي من روسيا. وبدأت المفوضية الأوروبية تقييم الخيارات القانونية للاستيلاء على الأصول الروسية في نوفمبر 2022، لكن الدول الأعضاء لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق. وتشير المفوضية الأوروبية إلى أنه من غير المرجح أن تواصل المصادرة الصريحة بشكل أكبر.
ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في اقتراح للاستيلاء على الفوائد على الاحتياطيات الروسية التي تراكمت في يوروكلير منذ فرض العقوبات الأولية. وجمعت يوروكلير حوالي 5 مليارات دولار من الأرباح على الأصول الروسية في عام 2023. ويقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الاقتراح سيدر حوالي 17 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
واقترحت الحكومة البلجيكية إصدار ديون لأوكرانيا باستخدام الاحتياطيات الروسية كضمان. وعندما تنتهي الحرب، فإن هذه الخطة من شأنها أن تمنح روسيا فعلياً الاختيار: إما سداد الديون في هيئة تعويضات، أو الإذعان للاستيلاء على احتياطياتها. وعلى عكس الاستيلاء المباشر على الأصول الآن، فإن هذه الصفقة تؤخر المسائل القانونية إلى ما بعد الحرب، عندما يمكن إصدار أحكام التعويضات. وحتى مع ذلك، فإن إصدار الديون المضمونة بالاحتياطيات الأجنبية لدولة أخرى سيكون أمراً غير مسبوق.
قوانين دولية
يقول المدافعون عن المصادرة إنه يمكن الاستيلاء على أصول روسيا بموجب القانون الدولي للتدابير المضادة، الذي يوفر للدول طريقًا لتنفيذ بعض العلاجات غير القانونية في رد متناسب على الإجراءات غير القانونية لدولة أخرى. لكن العديد من المسؤولين والباحثين القانونيين يزعمون أنه لا توجد سابقة وأن مصادرة الأصول لا تتفق مع الفهم التقليدي لكيفية عمل التدابير المضادة، بما في ذلك إمكانية التراجع عنها وتنفيذها في المقام الأول من قبل الدول المتضررة بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، تتلقى الاحتياطيات عمومًا أقوى حماية من الحصانة السيادية؛ تحتاج الدول إلى الثقة بأن حقوق الملكية الخاصة بها سيتم احترامها بموجب القانون الدولي حتى تتمكن من المشاركة في الاقتصاد العالمي. لذا فإن العدوان الروسي في أوكرانيا قد يحرمهم من التمتع بالحماية الاحتياطية، ولكن العديد من الدول سوف تتساءل ما هي الحدود على وجه التحديد إذا أصبح الاستيلاء مسموحاً به
وتخطط روسيا بالفعل للطعن في أي مصادرة أمام المحاكم الوطنية والدولية. العواقب الاقتصادية
وعد المسؤولون الروس بمصادرة الأصول الانتقامية إذا أرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات إلى أوكرانيا. وتشير تقارير وسائل الإعلام الرسمية الروسية إلى أن الكرملين حدد ما يقرب من 290 مليار دولار من الأصول الأمريكية والحلفاء في روسيا، وأن بوتين استولى بالفعل على أصول من شركات أوروبية. وأعرب المسؤولون الأوروبيون عن قلقهم بشكل خاص من أن يوروكلير، التي تتمتع بأهمية نظامية تتجاوز الاحتفاظ بالاحتياطيات الروسية، معرضة بشكل كبير لروسيا، وهو ما يمكن استغلاله لتقويض الاستقرار المالي الأوروبي. ويحذر كين روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، من أن ((المصادرة ستكون عادلة، ولكن من الصعب للغاية تنفيذها نظرا للضرر الذي يمكن أن تسببه روسيا)).
كما أن الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية قد يفرض أيضاً مخاطر طويلة الأمد على النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة وأوروبا. فالدول، خوفاً من أمن أصولها المقومة بالدولار أو اليورو، قد تحول احتياطياتها من الولايات المتحدة والولايات القضائية المتحالفة معها إلى عملات بديلة، مثل الرنمينبي الصيني.

ما هي احتياطيات النقد الأجنبي؟
احتياطيات النقد الأجنبي هي أصول البنك المركزي المحتفظ بها في الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وعادة ما تكون السندات الحكومية الصادرة عن الاقتصادات المتقدمة أو الودائع في البنوك العالمية.
تستخدم البنوك المركزية الاحتياطيات لتسهيل المدفوعات الدولية، وإدارة أسعار الصرف، وضمان قيمة العملة المحلية. أفاد صندوق النقد الدولي (IMF) أن ما يقرب من 80 % من جميع احتياطيات النقد الأجنبي موجودة بالدولار الأمريكي أو اليورو.

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