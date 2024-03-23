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الإثيوبيون يتضاعفون في التسلل

3/23/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/09/04هـ الموافق 2024/03/14م إلى 1445/09/10هـ الموافق 2024/03/20م، عن ضبط أشخاص ساعدوا مخالفي الأنظمة.
المخالفون: 21151
الإقامة: 13799
أمن الحدود: 4768
نظام العمل: 2584
المتسللون
1283 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%25 يمنيون
%72 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
67 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
8 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
59951 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
55498 رجلا
4453 امرأة
53066 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1524 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8538 رحلوا

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