الإثيوبيون يتضاعفون في التسلل

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/09/04هـ الموافق 2024/03/14م إلى 1445/09/10هـ الموافق 2024/03/20م، عن ضبط أشخاص ساعدوا مخالفي الأنظمة.
المخالفون: 21151
الإقامة: 13799
أمن الحدود: 4768
نظام العمل: 2584
المتسللون
1283 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%25 يمنيون
%72 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
67 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
8 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
59951 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
55498 رجلا
4453 امرأة
53066 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1524 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8538 رحلوا
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