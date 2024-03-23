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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الروسي

3/23/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال الملك سلمان: ((علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل)).
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الروسي لذات المناسبة، قال فيها: ((بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل)).

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