خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الروسي

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال الملك سلمان: ((علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل)).
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الروسي لذات المناسبة، قال فيها: ((بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل)).
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