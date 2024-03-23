Sunday, 24 March 2024 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمور لمسلمي إيطاليا

3/23/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر سفارة المملكة في العاصمة الإيطالية روما، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية إيطاليا، بحضور رئيس القسم السياسي والإسلامي بالسفارة عبدالعزيز العاصم، وعددٍ من الشخصيات الإسلامية في إيطاليا.
وتبلغ كمية التمور حوالي طنين يستفيد منها قرابة ثمانية آلاف مسلم ومسلمة، توزع على المساجد والجمعيات الإسلامية في إيطاليا، ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان في العديد من الدول، بتوجيه من القيادة الرشيدة.

MENAFN23032024000089011017ID1108014012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث