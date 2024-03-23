تمور لمسلمي إيطاليا

(MENAFN
- Al Watan) دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر سفارة المملكة في العاصمة الإيطالية روما، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية إيطاليا، بحضور رئيس القسم السياسي والإسلامي بالسفارة عبدالعزيز العاصم، وعددٍ من الشخصيات الإسلامية في إيطاليا.
وتبلغ كمية التمور حوالي طنين يستفيد منها قرابة ثمانية آلاف مسلم ومسلمة، توزع على المساجد والجمعيات الإسلامية في إيطاليا، ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان في العديد من الدول، بتوجيه من القيادة الرشيدة.
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