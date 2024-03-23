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7 % نمو تجارة الجملة والتجزئة والفنادق بالمملكة خلال 2023

3/23/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بنمو تجارة الجملة والتجزئة والفنادق مسجلاً زيادة بـ7% البالغ 359 مليار ريال في 2023 مقارنة بـ336 مليار ريال في عام 2022.
وشهد قطاع التجزئة في المملكة تعافٍ ملحوظ في عام 2023، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.7%، ليصل إلى1320 مليار ريال، بعد سنوات صعبة نتيجة تأثير جائحة كورونا والتضخم، كما سجلت فئات "البقالة" و"المطاعم" نموًا أسرع من فئات أخرى كالأزياء، والإلكترونيات، التي ما تزال تعاني من ركود في حركة المبيعات، حسب "بين آند كومباني".
وأشارت "بين آند كومباني" إلى أن مشهد البيع بالتجزئة في المملكة يشهد تغيرات كبيرة، بسبب تحول المستهلكين والسلوكيات الشرائية المختلفة، وتسارع تحديث البقالات من التجارة التقليدية إلى التجارة الحديثة، والتنوع في شرائح المستهلكين، وتزايد اهتمام المستهلك السعودي بـ"التخفيضات" وتزايد الاعتماد على وسائل رقمية للتبضع من المتاجر.
وتوقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن قطاع التجزئة في المملكة يساهم بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال إنه من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة إلى أكثر من 460 مليار ريال بنهاية عام 2024.

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