7 % نمو تجارة الجملة والتجزئة والفنادق بالمملكة خلال 2023

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بنمو تجارة الجملة والتجزئة والفنادق مسجلاً زيادة بـ7% البالغ 359 مليار ريال في 2023 مقارنة بـ336 مليار ريال في عام 2022.
وشهد قطاع التجزئة في المملكة تعافٍ ملحوظ في عام 2023، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.7%، ليصل إلى1320 مليار ريال، بعد سنوات صعبة نتيجة تأثير جائحة كورونا والتضخم، كما سجلت فئات "البقالة" و"المطاعم" نموًا أسرع من فئات أخرى كالأزياء، والإلكترونيات، التي ما تزال تعاني من ركود في حركة المبيعات، حسب "بين آند كومباني".
وأشارت "بين آند كومباني" إلى أن مشهد البيع بالتجزئة في المملكة يشهد تغيرات كبيرة، بسبب تحول المستهلكين والسلوكيات الشرائية المختلفة، وتسارع تحديث البقالات من التجارة التقليدية إلى التجارة الحديثة، والتنوع في شرائح المستهلكين، وتزايد اهتمام المستهلك السعودي بـ"التخفيضات" وتزايد الاعتماد على وسائل رقمية للتبضع من المتاجر.
وتوقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن قطاع التجزئة في المملكة يساهم بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال إنه من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة إلى أكثر من 460 مليار ريال بنهاية عام 2024.
MENAFN23032024000089011017ID1108014011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.