((ويليس تاورز واتسون)) لوساطة التأمين تخطط لتوسيع عملياتها فى السوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) نتفاوض مع ((مصر للطيران)) لتوفير تغطيات تأمينية للمسافرين على رحلاتها
تخطط مجموعة ويليس تاورز واتسون لوساطة التأمين المباشر ووساطة إعادة التأمين لتوسيع عملياتها فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة.
وقالت إلينى ليكورس، مديرة منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ((CEEMEA)) لـ((البورصة))، أثناء زيارتها الحالية لمصر، إنَّ هناك توقعات كبيرة لنمو العديد من التغطيات التأمينية فى السوق المصرى للعديد من القطاعات مثل التأمينأت المرتبطة بالمؤسسات المالية كالبنوك، إضافة إلى التأمينات الخاصة بالأفراد وكذلك القطاع الهندسى؛ بسبب المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، فضلاً عن مجال التأمين متناهى الصغر.
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وأوضحت أن المجموعة قامت بحركة تغييرات إدارية مؤخراً لتعزيز الاستفادة من خبرات فريق عملها من الفرص المتاحة بأسواق المنطقة التى تتواجد فيها المجموعة، وفى المقدمة منها السوق المصرى؛ حيث تم تعيين حامد مبروك رئيساً إقليمياً لعمليات إعادة التأمين الاختيارى بمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم تعيين وائل حازم قائماً بأعمال العضو المنتدب لشركة ويليس تاورز مصر، وحسن حامد مسئولاً عن التأمين الطبى والأفراد فى مصر والأردن، وأحمد أبوالفتوح مسئول الاستشارات التأمينية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لمديرة منطقة ((CEEMEA)) تتواجد مجموعة ويليس حالياً فى 65 دولة، منها 25 دولة، تملك المجموعة فروعاً مباشرة لها فى 25 دولة من بينها مصر، فيما تتواجد فى 40 دولة عبر وكلاء للمجموعة.
وقالت إنَّ المجموعة تخطط للتوسع فى فرع التأمين متناهى الصغر من خلال توزيع التأمين عبر قنوات توزيع مختلفة كالبنوك وشركات الطيران كونها تجمعات ممثلة للعملاء.
أوضحت، أنه على سبيل المثال، تم التعاقد مع شركات الطيران فى مصر كأول تجربة من نوعها لتوفير حماية تأمينية للمسافرين؛ حيث يجبر القانون الأوروبى شركات الطيران على دفع تعويضات للمسافرين حال تأخر الرحلات على سبيل المثال.
وتشمل شركات الطيران التى تم التعاقد معها عدداً من شركات الطيران منها شركة ((آير كايرو))، فيما يتم توفير الحماية من خلال شركتى أورينت للتأمين التكافلى و((جى آى جى للتأمين ـ مصر)).
ذكرت أنه يجرى حالياً التفاوض للتعاقد مع شركة مصر للطيران لتوفير تلك التغطيات للمسافرين على رحلاتها.
وأشارت إلى أنه تم تطبيق التجربة فى بعض الدول بعد نجاحها فى مصر، وتم إسناد مسئولية التغطيات فى تلك الدول للمسئول عنها فى السوق المصرى تقديراً لتميز التجربة المصرية. التأمين ينتعش فى أوقات الأزمات نتيجة زيادة الطلب على التغطيات
وتعمل الشركة مع العملاء وفقاً لثلاثة تصنيفات؛ يتضمن الأول منها قطاع الشركات الكبرى طبقاً لنوعية النشاط الصناعى الذى تعمل به، والثانى ممثلاً فى التجمعات، والثالث الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ونوهت بأن المجموعة تدرس حالياً الاستفادة من خبرة المجموعة فى جنوب أفريقيا بتوفير تغطيات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطبيقها فى السوق المصرى.
ذكرت أن تجربة المجموعة سوق جنوب أفريقيا تعتمد على استخدام التكنولوجيا من خلال تصميم منصة إلكترونية للتنسيق بين العميل وشركة التأمين بما يسمح بتبادل المعلومات لصالح الطرفين.
لفتت إلى أن المنصة تتيح للعميل المفاضلة بين عدد من عروض الأسعار للتغطيات التى يطلبها، وتعريف شركات للتأمين ببيانات العميل، وبطريقة تضمن سرية البيانات الخاصة بالطرفين.
ورهنت نجاح نقل التجربة للسوق المصرى بمدى سماح الجهات الرقابية بتأسيس منصات توافقية بين العملاء وشركات التأمين من عدمه.
واعتبرت أن مشروع قانون التأمين الجديد يمثل فرصة للمجموعة لزيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الإجبارية التى بنص عليها مشروع القانون عبر الاستفادة من خبرة المجموعة فى الدول التى تتواجد فيها والتى سبق أن طبقت تلك النوعية من التغطيات.
وفيما يخص الاستدامة، ذكرت أن المجموعة تعمل كاستشارى لعملائها فى هذا المجال لمساعدتهم فى إعداد البرامج الخاصة بتطبيق مبادئ الاستدامة مع توجيه النصح للعملاء بالتعامل مع شركات التأمين الملتزمة بتطبيق تلك المبادئ.
فى ذات السياق، أشارت إلى مشاركة المجموعة فى مؤتمر المناخ السابع والعشرين فى مصر والثامن والعشرين فى دبى، كون ((ويليس تاورز واتسون)) استشارياً عالمياً لمساعدة الشركات فى تطبيق مبادئ الاستدامة.
أوضحت أن المجموعة نجحت فى توفير بدائل لنقل الأخطار سواء لأسواق مختلفة أو حلول مختلفة لعمليات إعادة التأمين رغم التأثير السلبى للأزمات السياسية فى عالمياً، وفى المقدمة منها حرب روسيا وأوكرانيا والاعتداءت على غزة والتى تسببت فى هروب شركات إعادة التأمين من بعض المناطق التى تتواجد فيها تلك الحروب مثل أوكرانيا.
تابعت: ((التأمين ينتعش فى أوقات الأزمات السياسية نتيجة زيادة الطلب على التأمين)).
وبحسب مديرة المنطقة، نجحت المجموعة من خلال شراكاتها مع العديد من كبرى شركات التأمين على مستوى العالم فى توفير العديد من الحلول التأمينية الناتجة عن الأزمات السياسية والاقتصادية المختلفة. تابعت: ((تمكنت المجموعة من توفير حزمة من البرامج التأمينية لعملائها مع توفير غطاء إعادة لها بالتعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية)).
وذكرت أن المجموعة تقوم بتوفير حلول للعملاء فى المناطق التى تواجد فيها، لمواجهة التعنت من جانب بعض شركات الإعادة العالمية فى قبول بعض النوعيات من الأخطار.
ولفتت إلى أن ما يميز المجموعة على مستوى سوق الوساطة هو قيامها بتحليل للأخطار التى تواجه العملاء سواء سياسية أو طبيعية بالشراكة مع شركات إعادة تأمين عالمية مصنفة A لتوفير التغطيات التأمينية التى تواجه احتياجاتهم المختلفة.
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