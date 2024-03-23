((ويليس تاورز واتسون)) لوساطة التأمين تخطط لتوسيع عملياتها فى السوق المصرى

تخطط مجموعة ويليس تاورز واتسون لوساطة التأمين المباشر ووساطة إعادة التأمين لتوسيع عملياتها فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة.

وقالت إلينى ليكورس، مديرة منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ((CEEMEA)) لـ((البورصة))، أثناء زيارتها الحالية لمصر، إنَّ هناك توقعات كبيرة لنمو العديد من التغطيات التأمينية فى السوق المصرى للعديد من القطاعات مثل التأمينأت المرتبطة بالمؤسسات المالية كالبنوك، إضافة إلى التأمينات الخاصة بالأفراد وكذلك القطاع الهندسى؛ بسبب المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، فضلاً عن مجال التأمين متناهى الصغر.

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وأوضحت أن المجموعة قامت بحركة تغييرات إدارية مؤخراً لتعزيز الاستفادة من خبرات فريق عملها من الفرص المتاحة بأسواق المنطقة التى تتواجد فيها المجموعة، وفى المقدمة منها السوق المصرى؛ حيث تم تعيين حامد مبروك رئيساً إقليمياً لعمليات إعادة التأمين الاختيارى بمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم تعيين وائل حازم قائماً بأعمال العضو المنتدب لشركة ويليس تاورز مصر، وحسن حامد مسئولاً عن التأمين الطبى والأفراد فى مصر والأردن، وأحمد أبوالفتوح مسئول الاستشارات التأمينية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لمديرة منطقة ((CEEMEA)) تتواجد مجموعة ويليس حالياً فى 65 دولة، منها 25 دولة، تملك المجموعة فروعاً مباشرة لها فى 25 دولة من بينها مصر، فيما تتواجد فى 40 دولة عبر وكلاء للمجموعة.

وقالت إنَّ المجموعة تخطط للتوسع فى فرع التأمين متناهى الصغر من خلال توزيع التأمين عبر قنوات توزيع مختلفة كالبنوك وشركات الطيران كونها تجمعات ممثلة للعملاء.

أوضحت، أنه على سبيل المثال، تم التعاقد مع شركات الطيران فى مصر كأول تجربة من نوعها لتوفير حماية تأمينية للمسافرين؛ حيث يجبر القانون الأوروبى شركات الطيران على دفع تعويضات للمسافرين حال تأخر الرحلات على سبيل المثال.

وتشمل شركات الطيران التى تم التعاقد معها عدداً من شركات الطيران منها شركة ((آير كايرو))، فيما يتم توفير الحماية من خلال شركتى أورينت للتأمين التكافلى و((جى آى جى للتأمين ـ مصر)).

ذكرت أنه يجرى حالياً التفاوض للتعاقد مع شركة مصر للطيران لتوفير تلك التغطيات للمسافرين على رحلاتها.

وأشارت إلى أنه تم تطبيق التجربة فى بعض الدول بعد نجاحها فى مصر، وتم إسناد مسئولية التغطيات فى تلك الدول للمسئول عنها فى السوق المصرى تقديراً لتميز التجربة المصرية.

وتعمل الشركة مع العملاء وفقاً لثلاثة تصنيفات؛ يتضمن الأول منها قطاع الشركات الكبرى طبقاً لنوعية النشاط الصناعى الذى تعمل به، والثانى ممثلاً فى التجمعات، والثالث الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ونوهت بأن المجموعة تدرس حالياً الاستفادة من خبرة المجموعة فى جنوب أفريقيا بتوفير تغطيات تأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطبيقها فى السوق المصرى.

ذكرت أن تجربة المجموعة سوق جنوب أفريقيا تعتمد على استخدام التكنولوجيا من خلال تصميم منصة إلكترونية للتنسيق بين العميل وشركة التأمين بما يسمح بتبادل المعلومات لصالح الطرفين.

لفتت إلى أن المنصة تتيح للعميل المفاضلة بين عدد من عروض الأسعار للتغطيات التى يطلبها، وتعريف شركات للتأمين ببيانات العميل، وبطريقة تضمن سرية البيانات الخاصة بالطرفين.

ورهنت نجاح نقل التجربة للسوق المصرى بمدى سماح الجهات الرقابية بتأسيس منصات توافقية بين العملاء وشركات التأمين من عدمه.

واعتبرت أن مشروع قانون التأمين الجديد يمثل فرصة للمجموعة لزيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الإجبارية التى بنص عليها مشروع القانون عبر الاستفادة من خبرة المجموعة فى الدول التى تتواجد فيها والتى سبق أن طبقت تلك النوعية من التغطيات.

وفيما يخص الاستدامة، ذكرت أن المجموعة تعمل كاستشارى لعملائها فى هذا المجال لمساعدتهم فى إعداد البرامج الخاصة بتطبيق مبادئ الاستدامة مع توجيه النصح للعملاء بالتعامل مع شركات التأمين الملتزمة بتطبيق تلك المبادئ.

فى ذات السياق، أشارت إلى مشاركة المجموعة فى مؤتمر المناخ السابع والعشرين فى مصر والثامن والعشرين فى دبى، كون ((ويليس تاورز واتسون)) استشارياً عالمياً لمساعدة الشركات فى تطبيق مبادئ الاستدامة.

أوضحت أن المجموعة نجحت فى توفير بدائل لنقل الأخطار سواء لأسواق مختلفة أو حلول مختلفة لعمليات إعادة التأمين رغم التأثير السلبى للأزمات السياسية فى عالمياً، وفى المقدمة منها حرب روسيا وأوكرانيا والاعتداءت على غزة والتى تسببت فى هروب شركات إعادة التأمين من بعض المناطق التى تتواجد فيها تلك الحروب مثل أوكرانيا.

تابعت: ((التأمين ينتعش فى أوقات الأزمات السياسية نتيجة زيادة الطلب على التأمين)).

وبحسب مديرة المنطقة، نجحت المجموعة من خلال شراكاتها مع العديد من كبرى شركات التأمين على مستوى العالم فى توفير العديد من الحلول التأمينية الناتجة عن الأزمات السياسية والاقتصادية المختلفة. تابعت: ((تمكنت المجموعة من توفير حزمة من البرامج التأمينية لعملائها مع توفير غطاء إعادة لها بالتعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية)).

وذكرت أن المجموعة تقوم بتوفير حلول للعملاء فى المناطق التى تواجد فيها، لمواجهة التعنت من جانب بعض شركات الإعادة العالمية فى قبول بعض النوعيات من الأخطار.

ولفتت إلى أن ما يميز المجموعة على مستوى سوق الوساطة هو قيامها بتحليل للأخطار التى تواجه العملاء سواء سياسية أو طبيعية بالشراكة مع شركات إعادة تأمين عالمية مصنفة A لتوفير التغطيات التأمينية التى تواجه احتياجاتهم المختلفة.