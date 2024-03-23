بيع 377 وحدة فى مدينة الجونة خلال العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عامر، الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة ، إنه تم بيع حوالى 377 وحدة فى المدينة خلال العام الماضى 2023.
وكشف عامر، عن خطة المدينة لتسليم 370 وحدة جديدة خلال عام 2024 تتضمن الوحدات المطورة من قبل شركة أوراسكوم للتنمية بالإضافة إلى الوحدات الخاصة بالمطورين المتواجدين فى المدينة.
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وأشار إلى ارتفاع صافى المبيعات العقارية فى الجونة بنسبة 71.2% لتصل إلى 7.6 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدى وارتفعت بنسبة 30.1% لتصل إلى 5 مليارات جنيه خلال 2023.
وقال إن حجوزات الفنادق فى الجونة تأثرت بالتوترات فى البحر الأحمر أول شهرين من عام 2024 لأن عميل الجونة أوروبى، ولا يستطيع ربط الأوضاع جغرافيًا، فى حين بلغ متوسط إشغال الفنادق خلال العام الماضى 72% ويمثل الأجانب منها 82%.
وتابع عامر:“أدت معدلات الإشغال القوية والنمو الكبير فى أسعار الغرف الفندقية المباعة، سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكى، إلى زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 88.4% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023”.
وأضاف أن الجونة قامت بعملية تطوير لفنادقها خلال العام الماضى، وتسعى لزيادة الغرف الفندقية خلال العام الجارى بنحو 380 غرفة جديدة للجونة من خارج أوراسكوم للتنمية.
وأشار إلى خطط التوسع بالغرف الفندقية بالمدينة بهدف زيادة العوائد الدولارية، مؤكدًا أن عملية تجديد وإحلال الفنادق مستمرة لتطوير كافة فنادق الجونة، حيث تستهدف المدينة بدء مرحلة الإنشاءات لنحو 29 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 فى كازا كوك، و30 غرفة فى El Gouna Remal Glamp، الذى تم إطلاقه مؤخرا ليكون أول فندق فى محافظة البحر الأحمر يجمع بين روح التخييم مع توافر جميع وسائل الراحة والرفاهية.
ويرى عامر أن السوق العقارى حاليًا ينتظر الاستقرار بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى يستطيع وضع خطط مستهدفة جديدة.
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