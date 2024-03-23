بيع 377 وحدة فى مدينة الجونة خلال العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عامر، الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة ، إنه تم بيع حوالى 377 وحدة فى المدينة خلال العام الماضى 2023.

وكشف عامر، عن خطة المدينة لتسليم 370 وحدة جديدة خلال عام 2024 تتضمن الوحدات المطورة من قبل شركة أوراسكوم للتنمية بالإضافة إلى الوحدات الخاصة بالمطورين المتواجدين فى المدينة.

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وأشار إلى ارتفاع صافى المبيعات العقارية فى الجونة بنسبة 71.2% لتصل إلى 7.6 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدى وارتفعت بنسبة 30.1% لتصل إلى 5 مليارات جنيه خلال 2023.

وقال إن حجوزات الفنادق فى الجونة تأثرت بالتوترات فى البحر الأحمر أول شهرين من عام 2024 لأن عميل الجونة أوروبى، ولا يستطيع ربط الأوضاع جغرافيًا، فى حين بلغ متوسط إشغال الفنادق خلال العام الماضى 72% ويمثل الأجانب منها 82%.

وتابع عامر:“أدت معدلات الإشغال القوية والنمو الكبير فى أسعار الغرف الفندقية المباعة، سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكى، إلى زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 88.4% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023”.

وأضاف أن الجونة قامت بعملية تطوير لفنادقها خلال العام الماضى، وتسعى لزيادة الغرف الفندقية خلال العام الجارى بنحو 380 غرفة جديدة للجونة من خارج أوراسكوم للتنمية.

وأشار إلى خطط التوسع بالغرف الفندقية بالمدينة بهدف زيادة العوائد الدولارية، مؤكدًا أن عملية تجديد وإحلال الفنادق مستمرة لتطوير كافة فنادق الجونة، حيث تستهدف المدينة بدء مرحلة الإنشاءات لنحو 29 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 فى كازا كوك، و30 غرفة فى El Gouna Remal Glamp، الذى تم إطلاقه مؤخرا ليكون أول فندق فى محافظة البحر الأحمر يجمع بين روح التخييم مع توافر جميع وسائل الراحة والرفاهية.

ويرى عامر أن السوق العقارى حاليًا ينتظر الاستقرار بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى يستطيع وضع خطط مستهدفة جديدة.