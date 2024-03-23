((دويتشه بنك)): ((المركزى)) أقرب لتثبيت الفائدة فى مايو

توقع تقرير صادر عن ((دويتشه بنك ))، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى مايو، للوقوف على أثر الزيادة التراكمية لأسعار الفائدة، مع وجود مجال لرفع الفائدة عن المستويات الحالية بما يتراوح بين 2% و3%.

وقال البنك إنَّ التضخم فى فبراير جاء مخالفاً لتوقعات جميع المحللين، بمن فيهم محللوهم، رغم أن توقعاتهم كانت دائماً متماشية مع الأرقام الفعلية للتضخم فى مصر.

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وأرجع ذلك إلى تزايد تسعير التجار المحليين لمنتجاتهم منذ نهاية يناير على سعر السوق الموازية.

وقال البنك، إنَّ الأخبار المحلية تعطى بعض الدلائل على أن زيادة وتيرة رفع الأسعار فى فبراير جاءت نتيجة توقعات التضخم وآفاق خفض العملة قبل استكمال مراجعات صندوق النقد الدولى وعدم اليقين بشأن التعافى الاقتصادى للبلاد.

أوضح أنه فى ذلك الإطار كانت زيادة البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ضرورة لمنع انفلات توقعات التضخم بجانب الاحتواء الاستباقى للتضخم قبل تحرير سعر الصرف.

وارتفع التضخم فى مصر إلى 35.7% على أساس سنوى فى فبراير الماضى مقارنة بـ29.5% فى يناير.

وعلى أساس شهرى، سجل 11.3% مع مساهمة كل من سلة الغذاء بنحو 5.5% والرعاية الصحة بنحو 1.1%، و1% للتعليم، والترفيه 1% والمطاعم والفنادق 0.6%.

وقال التقرير، إنه رغم أن تسارع ارتفاع أسعار الغذاء والمطاعم والفنادق والتبغ والترفيه يمكن إرجاعه للسوق الموازية، ولكن ارتفاع التعليم يبقى مُحيراً.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أجل مسح أسعار المدارس لحين نهاية الفصل الدراسى الأول، لصعوبة جمعها، ما أدى لانعكاس الزيادة السنوية للتعليم فى فبراير بدلاً من أكتوبر.

ولفت البنك إلى أن الطلب الموسمى أضاف إلى زيادة أسعار الطعام والشراب خلال فبراير.

وقال إن تسارع زيادة الأسعار خلال يناير وديسمبر لم يعكس الضغوط من السوق الموازية بالقدر نفسه، وإن زيادة تعديلات الأسعار تُفسر تصريح مديرة صندوق النقد الدولى بشأن التأثير السلبى لتعدد سعر الصرف فى مصر.

وأشار البنك إلى أن تحرير سعر الصرف أدى لتحسين مستويات الثقة والتوقعات بشأن تدفقات أجنبية كبيرة، وأن يؤدى توافر السيولة لخفض التضخم.

ورجح انخفاض تضخم المواد الغذائية بوتيرة أقل فى مارس.

وقال البنك إنه طالما كان هناك سياسات متناسقة مثل التشديد النقدى وتحرير سعر الصرف وتأمين تدفقات نقدية، فإنه من المتوقع أن تتم السيطرة على توقعات التضخم.

أوضح أن التحرك نحو سعر صرف مُوحد يسبقه تدفقات أجنبية كبيرة سيجنب مصر التضخم المرتفع والمزمن عبر منع ظهور السوق الموازية مرة أخرى بما يقلص التشوهات المستقبلية فى الأسعار المحلية.

وقال إن ارتفاع فبراير عكس بشكل استباقى أثر انخفاض سعر الصرف جزئياً، وسيؤدى لتضخم أقل فى مارس.

وبات البنك يتوقع أن يُسجل التضخم 37% فى المتوسط خلال 2024 مقارنة بـ30% ومستقبلاً فإن هناك تغيراً إيجابياً هيكلياً بالنسبة للتضخم وهو محاولات حل نقص المعروض.

وذكر أن وتيرة الإفراج عن الواردات وحل الاضطرابات فى سلاسل الإمداد ستلعب دوراً فى إعادة تعريف ديناميكيات التضخم فى مصر.

وقال إن الأثر الكامل للتضخم سيتضح بناء على الإصلاحات المقبلة من صندوق النقد فى ظل أن إصلاحات الدعم وتطبيق آلية تسعير الوقود التلقائية سيكون لهما آثار تضخمية بطبيعة الحال.

وأشار إلى أنه فى الوقت الحالى، يبقى من الصعب قياس أثر تلك العناصر ولذلك فإن توقعاتهم ستشهد بعض المراجعات بمجرد إعلان مصر تفاصيل حول خطة الإصلاح.

وفى مذكرة مُنفصلة قال البنك، إن فائدة أذون وسندات الخزانة كانت ترتفع خلال الأسابيع القليلة الماضية مع وجود توقعات حينها برفع الفائدة وخفض الجنيه، وفى تلك الأثناء بدت الأصول المصرية منخفضة للغاية فى معظم الآجال فى مقياسهم للقيمة العادلة والذى يشمل سعر الفائدة الرسمية وتكلفة مبادلة مخاطر الائتمان والتضخم الأساسى وسعر الصرف.

لكن مع خفض الجنيه ورفع الفائدة أكثر من المتوقع وتحسن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان تحولت الأصول المحلية من رخيصة للغاية إلى باهظة قليلاً.

وقال إنه رغم أن العملة المصرية باتت رخيصة جداً فإن الأصول المحلية لا تعكس معدلات الخصم نفسها خاصة مع أثر خفض العملة على التضخم، مع وجود مخاطر وصول التضخم العام إلى 40% هذا العام. أوضح أنه لذلك لن يكون مفاجئاً رؤية المزيد من ارتفاع الفائدة فى المدى القصير، لذلك رفع التقرير توقعات أسعار العائد على مستوى كل الآجال ليصبح العائد على السندات أجل 3 سنوات 31.5% بحلول منتصف العام، قبل أن تنخفض إلى 29% بنهاية العام.

فيما توقع ارتفاع فائدة السندات أجل 5 سنوات إلى 30.5% بحلول منتصف العام قبل أن تنخفض إلى 30% بنهاية العام.

وقال إن أذون الخزانة أجل عام وسندات الخزانة أجل 3 أعوام جاذبة للاستثمار فيها خاصة مع تراجع عدم اليقين ومخاطر العملة، فى ظل أن حجم الخفض فى الجنيه الذى يبدو مُقيم بأقل من قيمته.

وتوقع ((دويتشه بنك)) استقرار العملة مع وجود مجال للتقلبات المحدودة صعوداً وهبوطاً، خاصة أن مصر تلقت دعماً خارجياً كبيراً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البنك أن التمركز فى أوراق الدين المصرية كان ضعيفاً خاصة فى السندات، وتوقع استمرار الطلب القوى من المستثمرين الذى شوهد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقال إن توصياته تحولت الآن من الاستثمار فى الأذون 91 يوماً إلى 12 شهراً، والسندات قصيرة الأجل، خاصة أن العوائد فى الوقت الحالى جاذبة وتفوق مستوى الهامش فى العقود الآجلة مدة 12 شهراً.

ونوه البنك بأن ارتفاع التضخم وتحول العائد الحقيقى إلى سلبى فى فبراير مقلق بعض الشىء خاصة أن التضخم سيرتفع وإن كان بوتيرة أبطأ ليعكس أثر خفض الجنيه، لكن الوقت الحالى هو الوقت المناسب للنظر فى الأساسات الاقتصادية فى ظل التحسن فى مستويات السيولة وبناء مراكز استثمارية حذرة.

وقال إن عجز الموازنة ما زال مصدر قلق خاصة مع رفع الفائدة الذى سيغذى مدفوعات الفوائد التى تشكل عبئاً بالفعل، بجانب الاستمرار فى الاعتماد على الديون قصيرة الأجل.

وأضاف أن هناك تساؤلات حول مستويات استدامة الدين التى تواجه مصر على المدى الطويل بما يؤدى إلى زيادة مخاطر إعادة التمديد.

أوضح أن تلك المخاوف تجعلهم يميلون للحذر من الاستثمار فى السندات طويلة الأجل.