عدد الأسر الصينية الثرية يتراجع بشكل كبير بعد جائحة كورونا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض عدد الأسر الصينية الثرية فى الصين ، وتراجعت قيم أصولها بشكل عام بنسبة 3.6%.
وشهدت الأسر الصينية التى تزيد أصولها على 100 مليون يوان (12.7 مليون يورو) التراجع الأكبر فى ثرواتها بعد انتهاء جائحة كورونا.
موضوعات متعلقة
“بوينج” تطالب القضاء بمنع“فيرجين جالاكتيك” من استخدام أسرار تجارية وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى الصين في أبريل المقبل العقوبات تضيق الخناق على نقل النفط الروسي
وهناك 5200 أسرة خرجت من هذه الفئة، إذ تراجعت ثرواتها 3.8% فى عام واحد، لكن لا تزال هذه الفئة تضم حوالى 133 ألف أسرة.
جاء ذلك فى آخر تقرير نقلته صحيفة ((ليانه زاوباو)) السنغافورية اليومية بعنوان ((تقرير ثروة هورون))، وهذا المعهد يقوم منذ 15 عاماً بتحليل تطور ثروة بعض أغنى الأسر فى الصين.
وبالتفصيل، انخفضت أصول 2.08 مليون أسرة، تتراوح ثرواتها بين 10 و100 مليون يوان (بين 1.2 و12.7 مليون يورو)، بنسبة 1.3%.
وهناك 5.14 مليون أسرة تتراوح ثرواتها بين 6 و10 ملايين يوان (بين 750 ألفاً و1.2 مليون يورو)، وذلك بعد أن انخفض عددها بنسبة 0.8%.
وتجمع المدن الثلاث بكين وشانغهاى وهونج كونج، الأسر الأكثر ثراءً، تليها المدينتان الجنوبيتان، شنزن وجوانزو، وأخيراً مدينتا هانجتزو ونينجبو فى مقاطعة تشجيانج.
ووفقاً للتقرير، تتكون ثروات غالبية الأسر الصينية من الميراث، وكل 10 سنوات، يتم نقل 21 ألف مليار يوان (2700 مليار يورو) من الثروة إلى الأجيال القادمة فى الصين.
وهو اتجاه ينبغى أن يستمر فى التسارع ليصل إلى 49 ألف مليار يوان (6300 مليار يورو) قد يتم نقلها فى غضون 20 عاماً و84 ألف مليار يوان (10000 مليار يورو) فى غضون 30 عاماً.
وعن الأسباب التى تفسر هذه الظاهرة، فالبريطانى روبرت هوجويرف، المعروف أيضاً باسمه الصينى هو ران، وهو مؤسس معهد ((هورون للأبحاث))، يضع الأمور فى نصابها الصحيح ويقول: ((على الصعيد العالمى، تأثرت الثروات الخاصة بدرجات متفاوتة فى البلدان المتقدمة الكبرى بسبب تأثير جائحة كوفيد ـ 19، وتطور الجغرافيا السياسية الدولية، فضلاً عن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية)).
ووفقاً لجيفان فاساجار، الصحفى فى موقع ((يونهيرد)) البريطانى، فإن هذا الاتجاه يفسر أيضاً إلى حد ما، حقيقة أن أغنى الصينيين يهاجرون إلى سنغافورة، بحجة أن النظام الصينى مقيّد بشكل متزايد تحت رئاسة شى جين بينغ.
ورغم قلة البيانات المتاحة حول هذا الموضوع، فالصحفى يستشهد بمجموعة من الأدلة منها ارتفاع الأسعار لمن يريد الالتحاق ببعض الأندية الخاصة للمغتربين، ((وهو تضخم يبدو أنه يغذيه كثيراً الصينيون الأثرياء)).
MENAFN23032024000202011048ID1108014006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.