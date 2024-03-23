عدد الأسر الصينية الثرية يتراجع بشكل كبير بعد جائحة كورونا

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض عدد الأسر الصينية الثرية فى الصين ، وتراجعت قيم أصولها بشكل عام بنسبة 3.6%.

وشهدت الأسر الصينية التى تزيد أصولها على 100 مليون يوان (12.7 مليون يورو) التراجع الأكبر فى ثرواتها بعد انتهاء جائحة كورونا.

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وهناك 5200 أسرة خرجت من هذه الفئة، إذ تراجعت ثرواتها 3.8% فى عام واحد، لكن لا تزال هذه الفئة تضم حوالى 133 ألف أسرة.

جاء ذلك فى آخر تقرير نقلته صحيفة ((ليانه زاوباو)) السنغافورية اليومية بعنوان ((تقرير ثروة هورون))، وهذا المعهد يقوم منذ 15 عاماً بتحليل تطور ثروة بعض أغنى الأسر فى الصين.

وبالتفصيل، انخفضت أصول 2.08 مليون أسرة، تتراوح ثرواتها بين 10 و100 مليون يوان (بين 1.2 و12.7 مليون يورو)، بنسبة 1.3%.

وهناك 5.14 مليون أسرة تتراوح ثرواتها بين 6 و10 ملايين يوان (بين 750 ألفاً و1.2 مليون يورو)، وذلك بعد أن انخفض عددها بنسبة 0.8%.

وتجمع المدن الثلاث بكين وشانغهاى وهونج كونج، الأسر الأكثر ثراءً، تليها المدينتان الجنوبيتان، شنزن وجوانزو، وأخيراً مدينتا هانجتزو ونينجبو فى مقاطعة تشجيانج.

ووفقاً للتقرير، تتكون ثروات غالبية الأسر الصينية من الميراث، وكل 10 سنوات، يتم نقل 21 ألف مليار يوان (2700 مليار يورو) من الثروة إلى الأجيال القادمة فى الصين.

وهو اتجاه ينبغى أن يستمر فى التسارع ليصل إلى 49 ألف مليار يوان (6300 مليار يورو) قد يتم نقلها فى غضون 20 عاماً و84 ألف مليار يوان (10000 مليار يورو) فى غضون 30 عاماً.

وعن الأسباب التى تفسر هذه الظاهرة، فالبريطانى روبرت هوجويرف، المعروف أيضاً باسمه الصينى هو ران، وهو مؤسس معهد ((هورون للأبحاث))، يضع الأمور فى نصابها الصحيح ويقول: ((على الصعيد العالمى، تأثرت الثروات الخاصة بدرجات متفاوتة فى البلدان المتقدمة الكبرى بسبب تأثير جائحة كوفيد ـ 19، وتطور الجغرافيا السياسية الدولية، فضلاً عن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية)).

ووفقاً لجيفان فاساجار، الصحفى فى موقع ((يونهيرد)) البريطانى، فإن هذا الاتجاه يفسر أيضاً إلى حد ما، حقيقة أن أغنى الصينيين يهاجرون إلى سنغافورة، بحجة أن النظام الصينى مقيّد بشكل متزايد تحت رئاسة شى جين بينغ.

ورغم قلة البيانات المتاحة حول هذا الموضوع، فالصحفى يستشهد بمجموعة من الأدلة منها ارتفاع الأسعار لمن يريد الالتحاق ببعض الأندية الخاصة للمغتربين، ((وهو تضخم يبدو أنه يغذيه كثيراً الصينيون الأثرياء)).