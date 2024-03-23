السودان: 11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الصحة الاتحادي بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان ، يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب.

وقال وزير الصحة السوداني – في مؤتمر صحفي اليوم السبت – إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام .

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وأشار إلى أن 75 % من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئيا، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور، تدمرت كليا.

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