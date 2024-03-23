السودان: 11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير الصحة الاتحادي بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان ، يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب.
وقال وزير الصحة السوداني – في مؤتمر صحفي اليوم السبت – إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام .
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وأشار إلى أن 75 % من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئيا، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور، تدمرت كليا.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108014005
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