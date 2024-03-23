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السودان: 11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب

3/23/2024 11:20:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وزير الصحة الاتحادي بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان ، يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب.

وقال وزير الصحة السوداني – في مؤتمر صحفي اليوم السبت – إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام .

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وأشار إلى أن 75 % من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئيا، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور، تدمرت كليا.

المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108014005

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