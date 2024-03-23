توقعات بتأثير محدود على التضخم رغم رفع أسعار السولار

رغم زيادة أسعار السولار بأعلى وتيرة خلال 32 شهرًا بنحو 1.75 جنيه وارتباطه بنقل السلع ودخوله فى تكاليف إنتاج بعضها، لكن محللون ومتعاملون فى السوق استبعدوا أن يكون له تأثير كبير على التضخم.

وتوقع كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إى إف جى، محمد أبو باشا، أن تؤدى زيادات الوقود الأخيرة إلى ارتفاع التضخم السنوى نحو 1%، تأثرًا بارتفاع أسعار السولار، الذى يؤثر مباشرة على تسعيرة نقل السلع.

موضوعات((دويتشه بنك)): ((المركزى)) أقرب لتثبيت الفائدة فى مايو بيع 377 وحدة فى مدينة الجونة خلال العام الماضى 481.6 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي في 2023 بزيادة 77 % عن 2022

وأوضح أن ارتفاع التضخم لن يتطلب تحركا عاجلا من البنك المركزى لأن رفع الفائدة الأخيرة بنسبة 6% أخذت فى اعتبارها كل الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف، كما أن أقرب اجتماع للجنة السياسات النقدية فى مايو المقبل.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس جمعية نقل البضائع إن معظم مصانع مواد البناء لن تتأثر بزيادة أسعار المحروقات، عدا بعض مصانع الطوب الطفلى التى ستتأثر من ارتفاع أسعار الطاقة بنسب محدودة.

كما قد تتأثر السلع الزراعية بنسب لا تزيد على 15% فى ظل أن السولار يدخل فى تشغيل المعدات الزراعية مثل الجرارات وماكينات رفع المياه وغيرها.

وأوضح أن تكلفة السولار تمثل 60% من تكاليف سيارات نقل البضائع كما أن أسعار النقل تتراوح بين 30 و90 جنيهًا للطن الواحد وبالتالى لن تتجاوز الزيادة 10 جنيهات على إجمالى الحمولة فى السيارة الواحدة مما يجعلها غير مؤثرة على أسعار السلع والبضائع.

لفت إلى أن القطاع لديه وفرة وفائض بأسطول النقل، بعد تراجع إجمالى الواردات خلال الفترة الماضية، ما يفرض على السوق آليات العرض والطلب.

فى الوقت نفسه فتح رفع أسعار السولار باب من المطالبات لوزارة التموين من قطاعى النقل وشعبتى المطاحن والمخابز لمراجعة تكاليف الإنتاج، وأثار المخاوف من موجة تضخمية جديدة.

وذكر الزينى أن الجمعية طالبت وزارة التموين التى تعمل معها الجمعية فى نقل بضائعها بزيادة أسعار النقل بقيمة 15% بعد الزيادة الأخيرة.

كما طالبت شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5% وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل تكلفة النقل التى تُقدر حاليًا بنحو 70 جنيهًا للطن، بحسب ما قاله حسين بودى، رئيس الشعبة.

وذكر أن تكلفة الطحن يجب مراجعتها حيث إنها ثابتة منذ 8 سنوات عند 488 جنيهًا رغم زيادة تكلفة الخبز أكثر من مرة.

أضاف أن الشعبة طالبت أيضا بزيادة سعر فوارغ النخالة الخشنة وخليط الزوائد، نظرًا لثبات سعرها منذ نحو 10 أعوام على الرغم من زيادة الأسعار والتى يتم المحاسبة عليها فى الوقت الحالى بسعر 145 جنيها للطن، بينما يتخطى سعرها فى السوق نحو 300 جنيه.

وقال خالد فكرى، سكرتير شعبة أصحاب مخابز القاهرة، إن الشعبة تنتظر رد وزارة التموين على الطلب الرسمى الذى تقدمت به لإعادة النظر فى التكلفة الخاصة بدعم الرغيف، حيث لم تُراجع منذ 2020.

لفت فكرى إلى أن متوسط أسعار يوميات العاملين بمخابز القاهرة ما بين 200 و350 جنيهاً، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار قطع الغيار والأقفاص والصيانة، والمعدات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط التشغيل اليومى للمخبز بمقدار 150 جينهاً يوميا من زيت وصيانة وهادر وخلافة.

قال هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال للأوراق المالية، إن السوق شهد بالفعل زيادة مباشرة بعد رفع أسعار السولار كالخبز، وسيؤثر على باقى السلع بسبب دخول النقل فى تكاليف الشركات فى أكثر من بند، كنقل السلع، وتكلفة التوزيع الخاص بالشركات.

وتابع :“الزيادة الكبيرة للسولار ستدفع التضخم إلى الوصول إلى مستويات 40% خلال النصف الأول من العام الجارى ثم سيبدأ بالتباطؤ بسبب ارتفاع تأثير سنة الأساس.”

وأضاف أن التضخم فى نهاية العام سيتراوح بين 25% و28% لأسباب كثيرة من ضمنها أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى فى أسعار المحروقات خلال النصف الثانى من العام، وذلك بسبب سياسات صندوق وبحكم أن أسعارها فى مصر أقل بكثير من السعر العالمى.