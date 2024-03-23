50 مليون دولار قرض من أوبك للتنمية لتركيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية“صندوق الأوبك”، على تقديم قرض بقيمة 50 مليون دولار إلى تركيا لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية طويلة الأجل، ومساعدة 11 مدينة تضررت من زلزال فبراير في العام الماضي.
وقال عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية“فيينا”، إن قطاع الزراعة بعد مصدرا رئيسيا للنشاط الاقتصادي والتوظيف والتجارة في تركيا.
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وأشار إلى استعداد الصندوق لتوسيع التعاون مع تركيا والمساهمة في تحقيق طموحات التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح البيان، أن قرض صندوق الأوبك يساهم في توفير التمويل اللازم لتعزيز الاستدامة طويلة المدى لقطاع الزراعة، ودعم الأعمال التجارية الزراعية مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الزلزال، وإعادة إقراض الأموال للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتحمل الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والإنتاجية لسلسلة التوريد والوصول إلى الأسواق.
جدير بالذكر، أن الزلازل التي وقعت العام الماضي في تركيا، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وسلاسل الإمدادات الغذائية وتسببت في نفوق الماشية، حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه الأضرار تؤثر على أكثر من 20 بالمئة من صادرات الأغذية الزراعية في تركيا.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108014002
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