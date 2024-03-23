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50 مليون دولار قرض من أوبك للتنمية لتركيا

3/23/2024 11:20:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية“صندوق الأوبك”، على تقديم قرض بقيمة 50 مليون دولار إلى تركيا لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية طويلة الأجل، ومساعدة 11 مدينة تضررت من زلزال فبراير في العام الماضي.

وقال عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية“فيينا”، إن قطاع الزراعة بعد مصدرا رئيسيا للنشاط الاقتصادي والتوظيف والتجارة في تركيا.

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وأشار إلى استعداد الصندوق لتوسيع التعاون مع تركيا والمساهمة في تحقيق طموحات التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح البيان، أن قرض صندوق الأوبك يساهم في توفير التمويل اللازم لتعزيز الاستدامة طويلة المدى لقطاع الزراعة، ودعم الأعمال التجارية الزراعية مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الزلزال، وإعادة إقراض الأموال للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتحمل الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والإنتاجية لسلسلة التوريد والوصول إلى الأسواق.

جدير بالذكر، أن الزلازل التي وقعت العام الماضي في تركيا، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وسلاسل الإمدادات الغذائية وتسببت في نفوق الماشية، حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه الأضرار تؤثر على أكثر من 20 بالمئة من صادرات الأغذية الزراعية في تركيا.

المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108014002

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