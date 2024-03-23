((سنتامين)) ترفع سقف اتفاقية تسهيل بيع الذهب لـ((المركزى)) إلى 130 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة سنتامين ، المشغلة لمنجم السكرى للذهب، عن رفع سقف اتفاقية تسهيل بيع الذهب للبنك المركزى مقابل تسهيلات ائتمانية للشركة إلى 130 مليون جنيه فى 2023 مقارنة بـ80 مليون جنيه فى 2022.
وذكرت الشركة، فى بيان، أنها بموجب الاتفاقية سهلت بيع 17.52 ألف أوقية ذهب للبنك المركزى بقيمة 34.12 مليون دولار، خلال العام الماضى، مقابل 27.9 ألف أوقية بقيمة 50.6 مليون دولار فى 2022.
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وقالت الشركة، إنَّ حجم التسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة حالياً نحو 25 مليون دولار مقابل 23.7 مليون دولار.
وتعتزم ((سنتامين)) التقدم بطلب لتجديد الإعفاء الضريبى الذى قدمته الحكومة من مارس 2010 وحتى مارس 2025، بالشروط نفسها.
أوضحت أنها بدأت بالفعل تجهيز طلب الإعفاء، ومن المتوقع أن تقدمه فى موعد غايته الربع الثالث من 2024، وتوقعت أن يلقى الطلب دعم هيئة الثروة المعدنية طالما أن الأنشطة التعدينية والاستكشافية مُتفق عليها وأيضاً عدم حدوث نزاع ضريبى بينهما.
وقالت إنه حال لم توافق الحكومة على الطلب ستخضع للضرائب الحالية فى مصر ومنها ضرائب الشركات بمعدل 22.5%.
أوضحت أنه فى ظل عدم وضوح آلية تسعير الكربون فى مصر، من المستبعد أن يكون هناك تأثير واضح على المدى المتوسط.
وخلال العام الماضى، تخطت أصول ((سنتامين)) فى مصر 1.3 مليار دولار فى مجال التعدين و3.6 مليون دولار فى مجال الاستكشاف مقارنة بـ1.27 مليار دولار و3.5 مليون دولار على الترتيب.
وكانت أصول الشركة فى مصر بمجال التعدين المصدر الرئيسى للأرباح بعدما سجلت 261 مليون دولار لتعوض التكاليف فى كوت دى فوار والتكاليف الأخرى.
وذكرت أن معظم عملياتها فى مصر مقومة بالدولار لذلك تأثرها المباشر كان محدوداً، لكن تكاليف قوة العمل والتكاليف التشغيلية الأخرى ارتفعت.
ونوهت بأنها رفعت رواتب العاملين 15% فى يناير و30% فى أكتوبر الماضى.
وقالت الشركة إن حجم الرواتب التى دفعتها وكذلك المشتريات من الموردين المحليين تخطى 686 مليون دولار، بخلاف حصول الحكومة على 139 مليون دولار نصيبها فى الأرباح وإتاوات.
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