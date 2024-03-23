((سنتامين)) ترفع سقف اتفاقية تسهيل بيع الذهب لـ((المركزى)) إلى 130 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة سنتامين ، المشغلة لمنجم السكرى للذهب، عن رفع سقف اتفاقية تسهيل بيع الذهب للبنك المركزى مقابل تسهيلات ائتمانية للشركة إلى 130 مليون جنيه فى 2023 مقارنة بـ80 مليون جنيه فى 2022.

وذكرت الشركة، فى بيان، أنها بموجب الاتفاقية سهلت بيع 17.52 ألف أوقية ذهب للبنك المركزى بقيمة 34.12 مليون دولار، خلال العام الماضى، مقابل 27.9 ألف أوقية بقيمة 50.6 مليون دولار فى 2022.

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وقالت الشركة، إنَّ حجم التسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة حالياً نحو 25 مليون دولار مقابل 23.7 مليون دولار.

وتعتزم ((سنتامين)) التقدم بطلب لتجديد الإعفاء الضريبى الذى قدمته الحكومة من مارس 2010 وحتى مارس 2025، بالشروط نفسها.

أوضحت أنها بدأت بالفعل تجهيز طلب الإعفاء، ومن المتوقع أن تقدمه فى موعد غايته الربع الثالث من 2024، وتوقعت أن يلقى الطلب دعم هيئة الثروة المعدنية طالما أن الأنشطة التعدينية والاستكشافية مُتفق عليها وأيضاً عدم حدوث نزاع ضريبى بينهما.

وقالت إنه حال لم توافق الحكومة على الطلب ستخضع للضرائب الحالية فى مصر ومنها ضرائب الشركات بمعدل 22.5%.

أوضحت أنه فى ظل عدم وضوح آلية تسعير الكربون فى مصر، من المستبعد أن يكون هناك تأثير واضح على المدى المتوسط.

وخلال العام الماضى، تخطت أصول ((سنتامين)) فى مصر 1.3 مليار دولار فى مجال التعدين و3.6 مليون دولار فى مجال الاستكشاف مقارنة بـ1.27 مليار دولار و3.5 مليون دولار على الترتيب.

وكانت أصول الشركة فى مصر بمجال التعدين المصدر الرئيسى للأرباح بعدما سجلت 261 مليون دولار لتعوض التكاليف فى كوت دى فوار والتكاليف الأخرى.

وذكرت أن معظم عملياتها فى مصر مقومة بالدولار لذلك تأثرها المباشر كان محدوداً، لكن تكاليف قوة العمل والتكاليف التشغيلية الأخرى ارتفعت.

ونوهت بأنها رفعت رواتب العاملين 15% فى يناير و30% فى أكتوبر الماضى.

وقالت الشركة إن حجم الرواتب التى دفعتها وكذلك المشتريات من الموردين المحليين تخطى 686 مليون دولار، بخلاف حصول الحكومة على 139 مليون دولار نصيبها فى الأرباح وإتاوات.