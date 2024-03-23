العقوبات تضيق الخناق على نقل النفط الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت آلة تصدير النفط الروسية التي تمول حرب الكرملين في أوكرانيا تتأثر.

مصافي النفط الهندية –ثاني أكبر عملاء موسكو بعد الصين منذ غزو 2022– ستتوقف عن قبول الخام من الناقلات المملوكة لشركة“سوفكومفلوت” (Sovcomflot) التي تديرها الدولة بسبب المخاطر التي تشكلها العقوبات.

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ومنذ بداية أكتوبر، شددت الولايات المتحدة العقوبات على الأسطول الأوسع من الناقلات التي تنقل النفط الروسي. ولا يزال العشرات من السفن المستهدفة تقبع منذ ذلك الحين، كما تطفو المزيد من السفن الناقلة للديزل الروسي بلا وجهة محددة في المحيطات أكثر من أي وقت مضى منذ 2017، وفقاً لشركة التحليلات“كبلر”.

ومن شأن هذه التحركات مجتمعة أن تقلص عائدات النفط الروسية تدريجياً، وهو هدف سياسي رئيسي للولايات المتحدة وحلفائها في سعيهم لإحباط العدوان العسكري الذي شنه الرئيس فلاديمير بوتين.

اتسم النهج الذي تبنته مجموعة السبع في التعامل مع العقوبات المفروضة على روسيا برفضها التسبب في أي ضرر لاقتصاداتها في هيئة ارتفاع أسعار النفط. توصلت واشنطن إلى ما يسمى بسياسة سقف الأسعار على وجه التحديد لتخفيف العقوبات التي تم تحضيرها في بروكسل. ومنذ أن بدأت الحرب قبل عامين، واصلت روسيا تصدير كميات هائلة من النفط.

في حين أنه ليس من المتوقع إجراء تخفيضات جذرية في العرض في هذه المرحلة، فإن السؤال هو إلى أي مدى ستذهب الجهات التنظيمية الغربية في تشديد الخناق بينما تتجه أسعار النفط نحو 90 دولاراً للبرميل، ويبدأ الرئيس جو بايدن حملة انتخابية مرهقة مع تضخم مؤلم لا يزال يسيطر على عقول الناخبين.

قال ريتشارد برونز، رئيس الشؤون الجيوسياسية في“إنيرجي أسبكتس” (Energy Aspects) الاستشارية:“إنه ضغط متزايد على تدفقات الصادرات الروسية، خاصة إلى الهند. نحن في مرحلة أصبحت فيها الآثار المرتبطة بالعقوبات واضحة للغاية”.

منذ أكتوبر، أضافت الولايات المتحدة 40 ناقلة نفط روسية إلى قائمة العقوبات. وتواصل أربع من السفن المستهدفة مؤخراً في إجراء عمليات التسليم، لكن لم تقم أي سفينة خاضعة للعقوبات بتحميل شحنة خام منذ أن أضافتها وزارة الخزانة الأميركية (للقائمة)، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ.

والآن، وجهت البيئة التجارية الصعبة على نحو متزايد ضربة رمزية قوية للكرملين، في ظل تجنب الهند -الحليف التجاري القوي طوال الحرب- أسطولها. وفي الوقت نفسه، بدأت أوكرانيا في استهداف مصافي النفط الروسية، رغم أنه ليس من الواضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية في واشنطن.

وقال غريغ برو، المحلل في“أوراسيا غروب” (Eurasia Group) في نيويورك:“نشهد بالتأكيد ضغوطاً متزايدة من العقوبات الأميركية على كل من الخام الروسي والصادرات.. يأتي ذلك في وقت تكافح الولايات المتحدة لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وحيث بدأت حظوظ أوكرانيا في ساحة المعركة في الانحدار، وحيث يبدو أن روسيا أصبحت لها اليد العليا”.

نقلت“سوفكومفلوت” التي تديرها الدولة نحو خُمس إجمالي شحنات الخام الروسية إلى الهند العام الماضي. ويبدو أن هذه النسبة تتقلص حتى قبل ورود أنباء عن أن مصافي (الهند) لن تقبل السفن بعد الآن.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية:“نتوقع ونرحب بأن يكون مشترو النفط العالميون أقل استعداداً للتعامل مع (سوفكومفلوت) عما كانوا عليه في الماضي”، مضيفاً أن الإجراءات يجب ألا يكون لها تأثير على سوق النفط لأن روسيا سُتبقي على حافز لبيع النفط”.

والآن سيحتاج هذا الأسطول إلى البحث عن وجهة أخرى، وهناك دلائل على أنه يواجه صعوبات. إذ توقفت سبع سفن على الأقل في البحر الأسود واختفت من أنظمة المراقبة الرقمية، حسبما أظهرت بيانات بلومبرغ لتتبع الناقلات. واعترفت“سوفكومفلوت” هذا الأسبوع بأن العقوبات أضرت بعملياتها.

قالت جانيس كلوغ، الباحثة البارزة في أوروبا الشرقية وأوراسيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين:“إن استهداف (سوفكومفلوت) يمثل تشديداً كبيراً للعقوبات الأميركية ضد روسيا.. لن يحل مشكلة التحايل، لكنه سيزيد تكاليف الشحن وتخفيضات أسعار النفط الروسي”.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على ما يسمى بـ”أسطول الظل” من السفن التي تم تجميعها بعد وقت قصير من غزو 2022، وهي غالباً ما تكون سفن قديمة بدون تأمين مناسب ولديها ملكية غير واضحة، لتوصيل شحناتها. وبحسب بعض التقديرات، هناك ما يصل إلى 600 ناقلة عاملة، إلى جانب الناقلات اليونانية التي تواصل خدمة التجارة بموجب سقف الأسعار الذي وضعته مجموعة السبع.

تعد كلفة تسليم النفط الروسي ضخمة. إذ تبلغ تكلفة تسليم شحنة بحر البلطيق إلى الصين حوالي 14.50 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات من“أرغوس ميديا” (Argus Media). وتشير تقديراتها إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ يُعزى إلى العقوبات.

قال برونز من“إنرجي أسبكتس”:“سواء تحول هذا إلى خسائر فعلية في الإمدادات، فسوف يعتمد على مدى سرعة العثور على حلول بديلة لقضايا الشحن وما إذا كان البائعون الروس على استعداد لتعميق الخصومات”.

وتأثرت مبيعات موسكو من الوقود المكرر. إذ رُصد متوسط 6.2 مليون برميل من وقود الديزل الروسي عالقاً بالمحيطات في الأيام العشرة حتى 17 مارس، وفقاً لبيانات“كبلر”، وهو أعلى مستوى منذ 2017 على الأقل.

وفي حين أنه ليس من الواضح ما إذا كانت العقوبات قد تسببت في هذا التراكم، فمن المثير للدهشة أن الكثير من المنتجات تتراكم في وقت كان من المفترض أن تؤدي فيه هجمات الطائرات المسيرة إلى كبح الإمدادات.

وقال كلوغ:“لا تزال لدى واشنطن أدوات قوية للإضرار بصادرات النفط الروسية، لكنها استخدمتها بحذر، خوفاً من ارتفاع أسعار الغاز في عام الانتخابات”.

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