%35 تراجعًا فى حمولة قناة السويس بعد 4 أشهر من هجمات البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الحمولة المارة فى قناة السويس بعد مرور 4 أشهر على بداية هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر نحو 35% بحسب بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى.

ووصلت الحمولة المارة بالقناة إلى 377.9 مليون طن خلال الفترة من 19 نوفمبر 2023 إلى 19 مارس 2024 مقابل 582.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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ويتزايد تأثير الهجمات على القناة مع مرور الوقت، ليصل التراجع خلال أول 19 يوم من مارس إلى 65% بعد أن تراجعت الحمولة إلى 33.7 مليون طن مقابل نحو 94.8 مليون طن خلال فترة المقارنة.

ووصلت الحمولة خلال الأسبوع المنتهى فى 19 نوفمبر إلى 12 مليون طن مقارنة مع نحو 14 مليون طن فى الأسبوع السابق عليه.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات سابقة، إن الانخفاض فى الحمولة ينعكس بالقدر نفسه على تراجع الإيرادات.

ورصد صندوق النقد الدولى 74% ارتفاعًا بحجم التجارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح رغم زيادة التكلفة ومدة الرحلات.

وقال ربيع، إن إيرادات رسوم العبور من القناة فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضى، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتوقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجارى إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار فى 2023، فى حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.

ورصدت“بورت ووتش” مرور 655 سفينة فى قناة السويس منذ مطلع مارس بينها 439 سفينة حاويات و216 ناقلات نفط وغاز مقارنة مع 1387 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى منها 896 سفينة حاويات و491 ناقلات نفط وغاز.

ومنذ بداية الهجمات مرت بالقناة نحو 6199 سفينة منها 4156 سفينة حاويات و2043 ناقلة نفط وغاز مقارنة مع 8625 سفينة، 5620 منها حاويات و3005 ناقلات نفط وغاز.