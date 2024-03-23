%35 تراجعًا فى حمولة قناة السويس بعد 4 أشهر من هجمات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الحمولة المارة فى قناة السويس بعد مرور 4 أشهر على بداية هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر نحو 35% بحسب بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى.
ووصلت الحمولة المارة بالقناة إلى 377.9 مليون طن خلال الفترة من 19 نوفمبر 2023 إلى 19 مارس 2024 مقابل 582.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
موضوعات متعلقة
“الظاهرة الإماراتية” و”بيلدكوم” تفوزان بتوريد 110 ألاف طن قمح لـ”السلع التموينية” ((سنتامين)) ترفع سقف اتفاقية تسهيل بيع الذهب لـ((المركزى)) إلى 130 مليون جنيه “البركة كابيتال” تعتزم تأسيس شركة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
ويتزايد تأثير الهجمات على القناة مع مرور الوقت، ليصل التراجع خلال أول 19 يوم من مارس إلى 65% بعد أن تراجعت الحمولة إلى 33.7 مليون طن مقابل نحو 94.8 مليون طن خلال فترة المقارنة.
ووصلت الحمولة خلال الأسبوع المنتهى فى 19 نوفمبر إلى 12 مليون طن مقارنة مع نحو 14 مليون طن فى الأسبوع السابق عليه.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات سابقة، إن الانخفاض فى الحمولة ينعكس بالقدر نفسه على تراجع الإيرادات.
ورصد صندوق النقد الدولى 74% ارتفاعًا بحجم التجارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح رغم زيادة التكلفة ومدة الرحلات.
وقال ربيع، إن إيرادات رسوم العبور من القناة فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضى، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتوقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجارى إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار فى 2023، فى حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.
ورصدت“بورت ووتش” مرور 655 سفينة فى قناة السويس منذ مطلع مارس بينها 439 سفينة حاويات و216 ناقلات نفط وغاز مقارنة مع 1387 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى منها 896 سفينة حاويات و491 ناقلات نفط وغاز.
ومنذ بداية الهجمات مرت بالقناة نحو 6199 سفينة منها 4156 سفينة حاويات و2043 ناقلة نفط وغاز مقارنة مع 8625 سفينة، 5620 منها حاويات و3005 ناقلات نفط وغاز.
MENAFN23032024000202011048ID1108013999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.