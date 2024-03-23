الظاهرة الإماراتية وبيلدكوم تفوزان بتوريد 110 ألاف طن قمح لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت شركتا الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار الإماراتية، و”بيلد كوم” بتوريد 110 ألف طن قمح رومانى وبلغارى لهيئة السلع التموينية فى الممارسة التى أجرتها الهيئة الأربعاء الماضى.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الشركة الإماراتية ستورد 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 234.5 دولار للطن، وسعر نولون 20.78 دولار للطن، فيما ستورد“بيلد كوم”50 ألف طن قمح بلغارى بالسعر نفسه، وسعر نولون 16.75 دولار للطن.
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وأوضح أن فترة الشحن من 5 وحتى 15 مايو المقبل، والسداد بتسهيلات موردين 180 يوم و270 يوما.
وعلى صعيد آخر، تستهدف وزارة التموين تلقى توريدات محلية بنحو 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالى بحسب تصريح سابق لوزير التموين، على مصيلحى، وذلك مقارنة مع 3.8 مليون طن خلال آخر عامين.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت منتصف أبريل المقبل بداية موسم توريد القمح المحلى وحتى 15 أغسطس 2024.
وحددت أسعار شراء القمح من الموردين بأسعار من 1900 وحتى 2000 جنيه للأردب تُحددها درجة النقاوة، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط بدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
ونص قرار تنظيم تداول القمح على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن الصوامع، كما نص على تشكيل لجان فى مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
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