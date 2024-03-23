الظاهرة الإماراتية وبيلدكوم تفوزان بتوريد 110 ألاف طن قمح لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت شركتا الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار الإماراتية، و”بيلد كوم” بتوريد 110 ألف طن قمح رومانى وبلغارى لهيئة السلع التموينية فى الممارسة التى أجرتها الهيئة الأربعاء الماضى.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الشركة الإماراتية ستورد 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 234.5 دولار للطن، وسعر نولون 20.78 دولار للطن، فيما ستورد“بيلد كوم”50 ألف طن قمح بلغارى بالسعر نفسه، وسعر نولون 16.75 دولار للطن.

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وأوضح أن فترة الشحن من 5 وحتى 15 مايو المقبل، والسداد بتسهيلات موردين 180 يوم و270 يوما.

وعلى صعيد آخر، تستهدف وزارة التموين تلقى توريدات محلية بنحو 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالى بحسب تصريح سابق لوزير التموين، على مصيلحى، وذلك مقارنة مع 3.8 مليون طن خلال آخر عامين.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت منتصف أبريل المقبل بداية موسم توريد القمح المحلى وحتى 15 أغسطس 2024.

وحددت أسعار شراء القمح من الموردين بأسعار من 1900 وحتى 2000 جنيه للأردب تُحددها درجة النقاوة، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط بدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ونص قرار تنظيم تداول القمح على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن الصوامع، كما نص على تشكيل لجان فى مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.