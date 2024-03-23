وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى الصين في أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين للقاء أعضاء القيادة العليا في البلاد في أبريل، حسبما صرح اثنان من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين المطلعين لمجلة“بوليتيكو” الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن الزيارة ستكون بمثابة متابعة لاجتماعاتها في بكين في يوليو والتي أسفرت عن تشكيل مجموعات عمل اقتصادية ومالية جديدة مصممة لإجراء“مناقشات صريحة وموضوعية” حول القضايا المثيرة للجدل.
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وقالت المجلة إن:“خطة سفر يلين تعكس جهود الإدارة الأمريكية للحفاظ على الاستقرار الذي لا يزال هشا في العلاقات الثنائية التي تضررت خلال العام الماضي بسبب قضايا من بينها حادثة منطاد التجسس الصيني، وتصاعد التوترات عبر مضيق تايوان وموقف بكين العدواني المتزايد في بحر الصين الجنوبي”.
وحاولت الإدارة الأمريكية تهدئة هذا الضغينة في الأشهر التسعة الماضية من خلال سلسلة من الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يونيو ووزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس.
وتهدف هذه الاتصالات الشخصية رفيعة المستوى إلى الحفاظ على استقرار العلاقات في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيخيم فيها خطاب“التهديد الصيني” بشكل كبير في خطاب السياسة الخارجية.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108013997
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