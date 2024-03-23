وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى الصين في أبريل المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين للقاء أعضاء القيادة العليا في البلاد في أبريل، حسبما صرح اثنان من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين المطلعين لمجلة“بوليتيكو” الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة ستكون بمثابة متابعة لاجتماعاتها في بكين في يوليو والتي أسفرت عن تشكيل مجموعات عمل اقتصادية ومالية جديدة مصممة لإجراء“مناقشات صريحة وموضوعية” حول القضايا المثيرة للجدل.

موضوعات“بوينج” تطالب القضاء بمنع“فيرجين جالاكتيك” من استخدام أسرار تجارية العقوبات تضيق الخناق على نقل النفط الروسي 50 مليون دولار قرض من“أوبك للتنمية” لتركيا

وقالت المجلة إن:“خطة سفر يلين تعكس جهود الإدارة الأمريكية للحفاظ على الاستقرار الذي لا يزال هشا في العلاقات الثنائية التي تضررت خلال العام الماضي بسبب قضايا من بينها حادثة منطاد التجسس الصيني، وتصاعد التوترات عبر مضيق تايوان وموقف بكين العدواني المتزايد في بحر الصين الجنوبي”.

وحاولت الإدارة الأمريكية تهدئة هذا الضغينة في الأشهر التسعة الماضية من خلال سلسلة من الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يونيو ووزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس.

وتهدف هذه الاتصالات الشخصية رفيعة المستوى إلى الحفاظ على استقرار العلاقات في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سيخيم فيها خطاب“التهديد الصيني” بشكل كبير في خطاب السياسة الخارجية.

المصدر: