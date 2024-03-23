بوينج تطالب القضاء بمنع فيرجين جالاكتيك من استخدام أسرار تجارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة“بوينج” لاستصدار أمر قضائي لحظر استخدام المزيد من أسرارها التجارية من قبل شركة“فيرجين جالاكتيك” (Virgin Galactic)، بعد أن توقف التعاون بين الشركتين في مشروع للسياحة الفضائية.
كانت“فيرجين جالاكتيك” قد اطلعت على البيانات الخاصة بـ”بوينج” عندما انخرطت في شراكة بخصوص“أورورا فلايت ساينسز” (Aurora Flight Sciences)، وهي الوحدة التابعة لـ”بوينج”، للمساعدة في تطوير ما يسمى بحاملة الطائرات“ماذرشيب” (Mothership). لكن بعد أن أنهت الشركتان تعاونهما العام الماضي، رفضت“فيرجين جالاكتيك” الوفاء بوعدها التعاقدي بالتخلص من مجموعتين من البيانات السرية التجارية، وفقاً لشكوى قدمتها شركة صناعة الطائرات الأميركية إلى المحكمة الفيدرالية في شرق فرجينيا.
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احتفاظ شركة“فيرجين جالاكتيك” المستمر بالمعلومات، واستخدامها لتطوير حاملتها النفاثة الجديدة من شأنه أن يحرم“بوينج” و”أورورا” من حقوق الملكية الحصرية لهما، ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه من خلال المخاطرة بكشف البيانات لمنافسين آخرين، ومن ثم لا يمكن للمعلومات أن تحتفظ بوضعها السري”، وفقاً لما جاء في الإيداع.
بدأت“فيرجين جالاكتيك هولدينغز”، التي أسسها ريتشارد برانسون، عمليات رحلات الفضاء التجارية في العام الماضي بعد ما يقرب من عقدين من التطوير، على الرغم من أنها أوقفت مؤقتاً الرحلات الجوية المخطط لها في الجزء الأخير من العام الجاري لترشيد التكاليف أثناء تطوير الجيل التالي من طائرة“دلتا” الفضائية.
قالت“فيرجين جالاكتيك” في بيان:“نعتقد أن هذه الدعوى القضائية مجحفة؛ من حيث الوقائع والسند القانوني، وسندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة”.
تسعى“بوينج” إلى الحصول على أمر قضائي مبدئي يُلزم“فيرجين جالاكتيك” بالتخلص من، أو على الأقل حجب، جميع نسخ المستندات بالإضافة إلى أي عمل ينشأ عن معلومات ملكية فكرية. كما تسعى لأن توقف“فيرجين جالاكتيك” إعادة استخدام البيانات، انتظاراً للفصل في القضية، وتحديد أي أطراف ثالثة كشفت لها المعلومات.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108013996
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