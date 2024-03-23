بوينج تطالب القضاء بمنع فيرجين جالاكتيك من استخدام أسرار تجارية

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة“بوينج” لاستصدار أمر قضائي لحظر استخدام المزيد من أسرارها التجارية من قبل شركة“فيرجين جالاكتيك” (Virgin Galactic)، بعد أن توقف التعاون بين الشركتين في مشروع للسياحة الفضائية.

كانت“فيرجين جالاكتيك” قد اطلعت على البيانات الخاصة بـ”بوينج” عندما انخرطت في شراكة بخصوص“أورورا فلايت ساينسز” (Aurora Flight Sciences)، وهي الوحدة التابعة لـ”بوينج”، للمساعدة في تطوير ما يسمى بحاملة الطائرات“ماذرشيب” (Mothership). لكن بعد أن أنهت الشركتان تعاونهما العام الماضي، رفضت“فيرجين جالاكتيك” الوفاء بوعدها التعاقدي بالتخلص من مجموعتين من البيانات السرية التجارية، وفقاً لشكوى قدمتها شركة صناعة الطائرات الأميركية إلى المحكمة الفيدرالية في شرق فرجينيا.

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احتفاظ شركة“فيرجين جالاكتيك” المستمر بالمعلومات، واستخدامها لتطوير حاملتها النفاثة الجديدة من شأنه أن يحرم“بوينج” و”أورورا” من حقوق الملكية الحصرية لهما، ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه من خلال المخاطرة بكشف البيانات لمنافسين آخرين، ومن ثم لا يمكن للمعلومات أن تحتفظ بوضعها السري”، وفقاً لما جاء في الإيداع.

بدأت“فيرجين جالاكتيك هولدينغز”، التي أسسها ريتشارد برانسون، عمليات رحلات الفضاء التجارية في العام الماضي بعد ما يقرب من عقدين من التطوير، على الرغم من أنها أوقفت مؤقتاً الرحلات الجوية المخطط لها في الجزء الأخير من العام الجاري لترشيد التكاليف أثناء تطوير الجيل التالي من طائرة“دلتا” الفضائية.

قالت“فيرجين جالاكتيك” في بيان:“نعتقد أن هذه الدعوى القضائية مجحفة؛ من حيث الوقائع والسند القانوني، وسندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة”.

تسعى“بوينج” إلى الحصول على أمر قضائي مبدئي يُلزم“فيرجين جالاكتيك” بالتخلص من، أو على الأقل حجب، جميع نسخ المستندات بالإضافة إلى أي عمل ينشأ عن معلومات ملكية فكرية. كما تسعى لأن توقف“فيرجين جالاكتيك” إعادة استخدام البيانات، انتظاراً للفصل في القضية، وتحديد أي أطراف ثالثة كشفت لها المعلومات.

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