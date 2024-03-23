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القسام تعلن عن عمليات في محيط الشفاء بغزة

3/23/2024 9:06:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب عز الدين القسام ، مساء السبت ، استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

واضافت : "استهدفنا 3 دبابات صهيونية وأوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء" .

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