القسام تعلن عن عمليات في محيط الشفاء بغزة
التاريخ
3/23/2024 9:06:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب عز الدين القسام ، مساء السبت ، استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.
واضافت : "استهدفنا 3 دبابات صهيونية وأوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء" .
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