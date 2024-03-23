القتال يستعر في محيط مستشفى الشفاء
التاريخ
3/23/2024 9:06:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استعر القتال في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين، بعد دخول قوات الاحتلال الإسرائيلية للمجمع.
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